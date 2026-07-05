Tung tin sai sự thật về điểm thi môn Toán ở Thái Nguyên, một TikToker bị xử lý

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa làm việc và đang củng cố hồ sơ xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Qua rà soát trên không gian mạng, đơn vị phát hiện tài khoản TikTok "CHIẾN HALO – 'Hóng' viên" (ID: @chienhalo) đăng bài viết với tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên" kèm video dài hơn 2 phút đưa ra nhiều nhận định về kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

V.V.C thông tin không chính xác về điểm thi môn toán tại Thái Nguyên trên Tiktok. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Video này cho rằng có 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, trong đó 147 học sinh đạt điểm 10, đồng thời đặt nghi vấn về tính bất thường của kết quả thi.

Công an tỉnh Thái Nguyên xác định những thông tin trên không đúng sự thật. Chủ tài khoản đăng tải video được xác định là V.V.C. (sinh năm 1992, trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội).

Làm việc với cơ quan chức năng, V.V.C. khai rằng vào ngày 3/7, TikToker này đọc được thông tin phản ánh kết quả thi môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trong đó có 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm, gồm 147 học sinh đạt điểm tuyệt đối.

Vì muốn thu hút người theo dõi (follow) và câu tương tác cho kênh TikTok của mình, C. tự quay video để bình luận, đánh giá sự việc này. Tuy nhiên, thay vì nói về Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, C. lại "xào nấu", đánh tráo thông tin thành Trường THPT Chuyên Thái Nguyên rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với V.V.C. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Đến khoảng 14h12 ngày 3/7, V.V.C. đăng tải video lên TikTok với tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên". Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 48.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt chia sẻ, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành Giáo dục địa phương.

Sau khi có nhiều bình luận phản ánh thông tin không chính xác, khoảng 18h cùng ngày, V.V.C. chủ động xóa bài đăng.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.