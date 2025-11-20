Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/11: Sư Tử cẩn trọng, Nhân Mã khấm khá

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 19/11 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Sư Tử kiềm chế nóng giận với người thân; Nhân Mã duy trì nhiệt huyết.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/11/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày đầy năng lượng tích cực, công việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Bạn có thể tận dụng khả năng lập kế hoạch và sự linh hoạt của mình để xử lý tốt mọi tình huống phát sinh.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên duy trì sự tập trung vào nhiệm vụ chính, đồng thời biết cân bằng cảm xúc để không bị ảnh hưởng bởi những áp lực hay cạnh tranh xung quanh.

Sự nghiệp: Bạch Dương hôm nay có khả năng quản lý công việc rất tốt. Các kế hoạch được triển khai một cách khoa học, hợp tác ăn ý với đồng nghiệp, và bạn có thể xử lý các tình huống bất ngờ mà không bị áp lực. Đây là thời điểm thích hợp để nhận thêm trách nhiệm hoặc tiến hành những dự án quan trọng.

Tài lộc: Tài chính ở mức ổn định và có chiều hướng thuận lợi nhờ sự khéo léo trong quản lý chi tiêu. Bạch Dương có thể chi tiêu thoải mái mà không lo thiếu hụt, đồng thời những khoản tích lũy trước đây sẽ giúp bạn thực hiện một số dự định đã ấp ủ từ lâu.

Tình duyên: Bạch Dương còn chút e dè, nhất là với những người mới quen. Nếu đã có nửa kia, bạn sẽ cảm nhận rõ sự gắn kết và tình cảm sâu sắc hơn. Đây là thời điểm thích hợp để mở lòng chia sẻ cảm xúc với người bạn quan tâm.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, nhưng Bạch Dương cần chú ý đến tinh thần và giấc ngủ. Tránh làm việc quá sức để duy trì năng lượng và cân bằng tinh thần.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/11/2025 cho thấy Kim Ngưu nhận được sự trợ giúp và hướng dẫn quý báu từ quý nhân, giúp công việc tiến triển thuận lợi. Bạn có thể vượt qua các thử thách mà không bị chùn bước và đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Dù nỗ lực không ngừng là cần thiết, bạn cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để duy trì năng lượng và tránh căng thẳng kéo dài.

Sự nghiệp: Công việc của Kim Ngưu diễn ra suôn sẻ nhờ sự dẫn dắt và hỗ trợ từ quý nhân. Bạn tự tin giải quyết các khó khăn và thử thách, đồng thời có cơ hội thể hiện năng lực, nâng cao uy tín trong môi trường làm việc. Đây là thời điểm tốt để tiến hành những dự án quan trọng hoặc đề xuất ý tưởng mới.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định và có xu hướng phát triển nhờ nguồn thu chính từ công việc. Bạn có thể chi trả các khoản cần thiết, đồng thời tích lũy dư dôi để đầu tư vào những lĩnh vực mình quan tâm. Quý nhân cũng có thể mang đến cơ hội tài chính bất ngờ trong ngày.

Tình duyên: Kim Ngưu được khích lệ để chia sẻ cảm xúc với nửa kia hoặc người bạn quan tâm. Nếu đã có người yêu, mối quan hệ sẽ có sự gắn kết và hiểu nhau hơn. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng tiềm năng nhờ các mối quan hệ xã giao.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, nhưng Kim Ngưu cần chú ý tránh làm việc quá sức. Dành thời gian thư giãn và ăn uống điều độ sẽ giúp duy trì năng lượng và tinh thần sảng khoái cho những ngày bận rộn.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/11/2025 cho thấy Song Tử gặp một số áp lực, đặc biệt liên quan đến tài chính và cảm xúc. Bạn dễ bị căng thẳng, lo lắng và nhạy cảm hơn bình thường, nhưng sự hỗ trợ từ gia đình và người thân sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên tránh gánh vác những trách nhiệm không cần thiết và hãy tìm cách chia sẻ vấn đề với người tin cậy. Đồng thời, bạn nên ưu tiên chăm sóc bản thân để duy trì sức khỏe và tinh thần ổn định.

Sự nghiệp: Song Tử có thể gặp áp lực từ công việc, những yêu cầu hoặc trách nhiệm vượt quá khả năng sẽ khiến bạn cảm thấy căng thẳng. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ chính và đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp để hoàn thành tốt hơn.

Tài lộc: Hôm nay có thể là ngày bạn phải cân nhắc kỹ các khoản chi tiêu hoặc giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Áp lực tài chính có thể khiến bạn căng thẳng, nhưng với sự hỗ trợ và lập kế hoạch cẩn thận, mọi việc sẽ ổn thoả.

Tình duyên: Gia đình và người thân mang đến sự an ủi, đồng thời nếu đang trong mối quan hệ tình cảm, bạn sẽ nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ nửa kia. Đây là thời điểm tốt để vun đắp mối quan hệ và chia sẻ cảm xúc.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, nhưng bạn cần chú ý tới tinh thần. Căng thẳng hoặc lo âu kéo dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tập trung vào những điều tích cực.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/11/2025 cho thấy Cự Giải dễ vướng vào những chuyện thị phi do tính cách thẳng thắn và bộc trực. Bạn có thể bị hiểu nhầm hoặc đánh giá chưa chính xác, đặc biệt khi giao tiếp với những người mới. Tuy nhiên, tài lộc và công việc vẫn duy trì ổn định, mang lại cơ hội thuận lợi để phát triển.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên học cách giao tiếp tinh tế và khéo léo hơn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn để tránh những hiểu lầm không đáng có, đồng thời tập trung vào những mục tiêu chính của bản thân.

Sự nghiệp: Cự Giải có năng lực và sự quyết tâm để tiến lên, dù gặp một số khó khăn liên quan đến hiểu lầm hay tranh cãi. Việc duy trì thái độ chuyên nghiệp và hợp tác với đồng nghiệp sẽ giúp bạn xử lý các tình huống một cách suôn sẻ.

Tài lộc: Tài chính thuận lợi, nguồn thu ổn định và có dấu hiệu tăng nhờ nỗ lực và năng lực cá nhân. Bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không phải lo lắng quá nhiều, đồng thời tận dụng cơ hội để đầu tư hoặc tích lũy cho tương lai.

Tình duyên: Hôm nay Cự Giải có thể gặp chút căng thẳng trong giao tiếp với nửa kia hoặc bạn bè do tính cách thẳng thắn. Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc, lắng nghe và chia sẻ một cách tế nhị để duy trì hòa khí và sự gắn kết.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể tốt, năng lượng dồi dào. Tuy nhiên, bạn nên chú ý giữ tinh thần ổn định, tránh căng thẳng quá mức để duy trì phong độ và hiệu quả làm việc.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 20/11/2025 cho thấy Sư Tử chịu ảnh hưởng từ hung tinh, khiến công việc và các mối quan hệ cá nhân gặp một số trở ngại. Bạn cần cẩn trọng trong giao tiếp, tránh nóng vội và kiểm soát cảm xúc để giảm thiểu rủi ro trong ngày.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên kiềm chế tính nóng nảy, đặc biệt trong các mối quan hệ thân thiết và gia đình. Hãy bình tĩnh, lắng nghe và suy nghĩ kỹ trước khi nói hoặc hành động để giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng, tránh làm tình hình căng thẳng thêm.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay của Sư Tử có thể gặp một số rắc rối, đặc biệt là từ hiểu lầm, thông tin sai lệch hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp. Hãy tập trung vào nhiệm vụ chính, kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin và giữ thái độ điềm tĩnh để xử lý mọi tình huống.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng không có nhiều biến động. Sư Tử nên thận trọng trong chi tiêu và tránh các quyết định đầu tư lớn trong ngày, đặc biệt khi cảm xúc bị ảnh hưởng bởi những rắc rối xung quanh.

Tình duyên: Mối quan hệ tình cảm có thể gặp căng thẳng, xuất hiện tranh cãi hoặc hiểu lầm. Nếu có mâu thuẫn với nửa kia, Sư Tử cần kiềm chế nóng giận và chọn thời điểm thích hợp để trò chuyện, tránh cãi vã vô ích.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay không quá xấu nhưng cần chú ý giữ tinh thần ổn định, tránh căng thẳng kéo dài. Nếu có ý định giảm cân hoặc tập luyện, hãy lên kế hoạch hợp lý, kết hợp chế độ ăn uống khoa học để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/11/2025 cho thấy Xử Nữ đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công việc nhờ sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến. Bạn nhận được đánh giá tích cực từ cấp trên và đồng nghiệp, nhưng cần chú ý tránh làm việc quá bảo thủ hoặc chỉ theo ý mình.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Hãy dành thời gian chăm sóc mối quan hệ tình cảm, trò chuyện và sẻ chia với người thân để duy trì sự gắn kết, tránh để bận rộn công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng và các mối quan hệ.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, hiệu quả cao, Xử Nữ có khả năng hoàn thành các dự án quan trọng và được đánh giá cao. Khả năng quản lý và tổ chức giúp bạn xử lý khối lượng công việc lớn một cách trơn tru, nhưng hãy linh hoạt hơn để tránh tạo áp lực không cần thiết cho bản thân.

Tài lộc: Tài chính ổn định, nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn, thậm chí cân nhắc đầu tư hoặc tiết kiệm cho các kế hoạch dài hạn.

Tình duyên: Người yêu hoặc gia đình có thể cảm thấy bị bỏ quên do bạn quá tập trung vào công việc. Buổi tối là thời điểm thích hợp để trò chuyện, hâm nóng tình cảm và giải tỏa hiểu lầm.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, nhưng Xử Nữ nên chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tránh làm việc quá mức dẫn đến mệt mỏi và căng thẳng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/11: Sư Tử cẩn trọng, Nhân Mã khấm khá

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/11/2025 cho thấy Thiên Bình nhận được nhiều cơ hội để củng cố các mối quan hệ quan trọng. Những nỗ lực trong giao tiếp, hợp tác và chia sẻ cảm xúc giúp bạn tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Thiên Bình cần thận trọng với các quyết định liên quan đến tài chính, tránh các khoản chi tiêu hoặc đầu tư mạo hiểm.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên tập trung cân bằng giữa tình cảm, công việc và tiền bạc. Hãy duy trì sự tỉnh táo khi xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính, đồng thời tận dụng những cơ hội thuận lợi để vun đắp tình cảm và mở rộng mối quan hệ.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay công việc suôn sẻ, các dự án tiến triển thuận lợi nhờ năng lực tổ chức và tinh thần hợp tác của Thiên Bình. Bạn được đồng nghiệp đánh giá cao, cấp trên ghi nhận nỗ lực, nhờ đó danh tiếng và uy tín cá nhân được nâng lên.

Tài lộc: Cẩn thận với các khoản chi tiêu và đầu tư. Không nên mạo hiểm vào những dự án rủi ro hoặc chi tiền theo cảm hứng. Tìm lời khuyên từ người có kinh nghiệm sẽ giúp Thiên Bình đưa ra quyết định tài chính sáng suốt và tránh hao tài.

Tình duyên: Đường tình cảm thăng hoa, đặc biệt với những ai còn độc thân. Đây là cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người phù hợp. Người có đôi thì tình cảm thêm gắn kết, hiểu nhau hơn nhờ sự sẻ chia và quan tâm lẫn nhau.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tràn đầy năng lượng để hoàn thành công việc và tham gia các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, nên duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi về cuối ngày.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/11/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày vượng phát trên nhiều phương diện. Công việc thuận lợi nhờ sự khéo léo trong giao tiếp và khả năng nắm bắt cơ hội. Tài lộc dồi dào, tình cảm hài hòa và sức khỏe ổn định, tạo nên một ngày tràn đầy năng lượng tích cực.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên duy trì thái độ tích cực, tận dụng các mối quan hệ tốt để thúc đẩy công việc và cuộc sống. Dù vận trình tươi sáng, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý để tránh lãng phí, đồng thời trân trọng những giây phút ngọt ngào bên người thương.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ nhờ sự chỉ dẫn và hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp. Bọ Cạp biết cách phối hợp ăn ý, linh hoạt trong mọi tình huống và tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. Đây là ngày bạn dễ đạt được những thành tích đáng kể trong công việc.

Tài lộc: Đường tài chính vượng phát, các nguồn thu nhập tăng lên rõ rệt. Nhờ sự chủ động và tinh thần tích cực, Bọ Cạp có thể chi tiêu thoải mái mà không lo thiếu hụt. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để cân nhắc các khoản đầu tư nhỏ, mang lại lợi ích lâu dài.

Tình duyên: Bọ Cạp có cơ hội trải qua những giây phút lãng mạn, ấm áp bên nửa kia. Những ai còn độc thân có thể gặp được đối tượng phù hợp nhờ các mối quan hệ xã giao và sự tự tin của bản thân.

Sức khỏe: Năng lượng dồi dào giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn nên duy trì thói quen nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi về cuối ngày.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/11/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày làm ăn khấm khá. Bạn nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc, đặc biệt là các dự án phụ hoặc công việc tay trái mang lại nguồn thu nhập bổ sung. Nỗ lực và sự kiên trì của bạn đang bắt đầu cho kết quả tích cực, giúp cải thiện cuộc sống và tạo đà thăng tiến trong tương lai.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên duy trì sự nhiệt tình, chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh và trân trọng những mối quan hệ quý giá. Đồng thời, hãy cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân để duy trì sức khỏe và năng lượng dồi dào cho các kế hoạch sắp tới.

Sự nghiệp: Nhân Mã nhận được nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc, đặc biệt các dự án ngoài giờ hoặc công việc tự do mang lại kết quả khả quan. Sự chăm chỉ và kiên nhẫn giúp bạn được đánh giá cao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tài lộc: Vận tài lộc khởi sắc nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Bạn có thể gặt hái thành quả từ các dự án tay trái hoặc đầu tư nhỏ, tạo nguồn thu ổn định và dư dôi để chi tiêu hoặc tích lũy.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào, bạn và nửa kia quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn, từ niềm vui đến những lo lắng thường nhật. Những ai còn độc thân có cơ hội gặp gỡ người phù hợp nhờ sự chủ động mở lòng và duy trì các mối quan hệ xã giao.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nhưng bạn nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng và mệt mỏi do làm việc quá sức. Tập luyện nhẹ nhàng và duy trì thói quen sinh hoạt khoa học sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/11/2025 cho thấy Ma Kết nên biết tự lượng sức mình trước khi bắt tay vào những việc quan trọng. Ngày này, nếu Ma Kết hành động một mình mà không nhờ sự trợ giúp, khả năng đạt kết quả như ý sẽ khá thấp. Việc hợp tác với người khác, nhận sự dìu dắt của quý nhân sẽ giúp công việc thuận lợi và đạt thành tích cao hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên tận dụng mối quan hệ xã giao, giao thiệp rộng rãi để thúc đẩy công việc và tài lộc. Đồng thời, cần chú ý cân bằng giữa công việc, tiền bạc và các mối quan hệ cá nhân, tránh để những hiểu lầm hoặc sơ suất nhỏ ảnh hưởng đến tình cảm và uy tín của bản thân.

Sự nghiệp: Ma Kết cần hợp tác với người khác để đạt kết quả tốt nhất. Một mình hành động khó mang lại thành công, do đó, dựa vào sức mạnh tập thể hoặc sự trợ giúp của quý nhân sẽ giúp công việc tiến triển thuận lợi.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khả quan, đặc biệt từ những việc làm nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Muốn đạt hiệu quả cao trong tiền bạc, Ma Kết nên hợp tác, tận dụng sự giúp đỡ của người xung quanh và không bỏ qua những cơ hội tưởng chừng nhỏ.

Tình duyên: Gia đạo vui vẻ, có cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè hoặc người thân. Nếu đã lập gia đình, nên giữ sự tin tưởng tuyệt đối với nửa kia, tránh để mối quan hệ bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng cần duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức. Chú ý giữ tinh thần thoải mái để có năng lượng hoàn thành các kế hoạch trong ngày.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/11/2025 cho thấy Bảo Bình khá may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng trên phương diện sự nghiệp lại gặp nhiều trắc trở. Tình yêu đôi lứa hôm nay tâm đầu ý hợp, cả hai luôn thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, nhờ vậy mà mâu thuẫn hầu như không xuất hiện.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định trong công việc. Tránh hành động theo cảm tính, vì điều này có thể dẫn đến những cản trở không đáng có và phản đối từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Đầu tư vào việc nâng cao năng lực bản thân sẽ là cách tốt nhất để Bảo Bình vượt qua thử thách và tiến tới thành công.

Sự nghiệp: Công việc gặp khó khăn do quyết định dựa trên cảm xúc, dễ gặp phản đối từ người xung quanh. Cần giữ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và học hỏi thêm kinh nghiệm để vượt qua thử thách.

Tài lộc: Tiền bạc ổn định, nhưng không nên vội vàng đầu tư hoặc chi tiêu lớn trong ngày hôm nay. Lên kế hoạch cẩn thận sẽ giúp giữ vững tài chính.

Tình duyên: Người đã có đôi có cặp sẽ cảm thấy hạnh phúc, đồng điệu với nửa kia; người độc thân có cơ hội gặp gỡ và phát triển mối quan hệ mới nếu tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần lạc quan. Tuy nhiên, Bảo Bình nên chú ý nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để tránh mệt mỏi kéo dài.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/11/2025 cho thấy Song Ngư cần thận trọng trong công việc và xem lại cách làm việc của mình. Nếu tiếp tục lơ là, thiếu tập trung hoặc dựa quá nhiều vào người khác, Song Ngư rất dễ đánh mất cơ hội thăng tiến và vị trí hiện tại.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 20/11/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên chủ động cải thiện thái độ làm việc, duy trì sự tập trung và hoàn thiện kỹ năng cá nhân. Trong tình cảm, hãy thành thật và chia sẻ cởi mở với nửa kia để tránh những hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có. Đồng thời, duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để sức khỏe luôn ổn định.

Sự nghiệp: Cần xem lại cách làm việc, tập trung hơn và tránh thói quen trì hoãn. Những cải thiện nhỏ hôm nay sẽ giúp củng cố uy tín với cấp trên và đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tiền bạc ổn định, có cơ hội nhỏ để thu lợi từ các nguồn thu nhập phụ, nhưng không nên vội vàng đầu tư hay chi tiêu lớn.

Tình duyên: Tình cảm có chút rạn nứt do thiếu tin tưởng hoặc giao tiếp không rõ ràng. Hãy chủ động chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu đối phương để giữ mối quan hệ êm đẹp.

Sức khỏe: Sức khoẻ ổn địn, nên duy trì chế độ ăn uống và luyện tập đều đặn để giữ phong độ và sức khỏe lâu dài.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/11/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.