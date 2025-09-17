Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/9: Bảo Bình hanh thông, Bọ Cạp cần chú ý

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/9 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên về 12 chòm sao Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/9/2025 cho thấy Bạch Dương đang có một ngày tràn đầy năng lượng và quyết đoán, nhất là trong công việc và các quyết định liên quan đến tiền bạc. Những cơ hội bất ngờ có thể đến, nhưng bạn cần đủ tỉnh táo và nhạy bén để nắm bắt kịp thời.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên cân bằng lại giữa cảm xúc và lý trí. Bạn đang có xu hướng hơi hấp tấp trong chuyện tình cảm, trong khi đây là lúc nên kiên nhẫn và tinh tế hơn để tránh hiểu lầm không đáng có.

Sự nghiệp: Bạch Dương được đánh giá cao nhờ sự năng nổ và chủ động trong công việc. Tuy nhiên, bạn cần kiểm soát sự bốc đồng và nên cân nhắc kỹ trước khi thay đổi hướng đi lớn. Mọi thứ đang tiến triển tốt, chỉ cần thêm một chút cẩn trọng là bạn sẽ chạm gần đến thành công.

Tài lộc: Nguồn thu ổn định, có thể nhận thêm các khoản ngoài dự kiến như thưởng hoặc cơ hội hợp tác sinh lời. Tuy nhiên, đừng vì thấy tài chính đang khá lên mà tiêu xài thiếu kiểm soát, hãy tiết chế để không rơi vào trạng thái hụt hơi vào cuối tháng.

Tình duyên: Nếu còn độc thân, đây là thời điểm tốt để bạn mở lòng với những mối quan hệ mới. Một cuộc gặp gỡ tình cờ trong hôm nay có thể mở ra khởi đầu thú vị. Đừng quá e dè hay suy tính thiệt hơn. Với người đang yêu, tránh để sự ghen tuông nhỏ nhặt gây ảnh hưởng đến tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, nhưng bạn nên hạn chế thức khuya và bỏ bữa. Nếu có thể, hãy dành ít thời gian vận động nhẹ nhàng trong ngày để đầu óc được thư giãn, giúp nâng cao hiệu suất làm việc.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/9/2025 cho thấy Kim Ngưu dễ trở thành tâm điểm của sự chú ý theo cách không mấy tích cực. Bạn có thể bị soi mói, bàn tán hoặc vướng phải những lời phán xét thiếu thiện chí từ người khác. Tuy nhiên, đừng để điều đó làm bạn chùn bước, sự điềm tĩnh chính là vũ khí mạnh nhất của bạn hôm nay.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên học cách lọc thông tin và chỉ giữ lại điều hữu ích. Không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người, điều quan trọng là bạn sống đúng với giá trị của bản thân. Thay vì đối đầu gay gắt, hãy chọn cách thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng để bảo vệ mình.

Sự nghiệp: Công việc của Kim Ngưu đang đi vào giai đoạn nhạy cảm. Một vài lời ra tiếng vào từ đồng nghiệp hoặc cấp trên khiến bạn cảm thấy áp lực. Dù vậy, bạn vẫn nên giữ thái độ chuyên nghiệp, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Hãy tập trung vào nhiệm vụ chính và để kết quả lên tiếng.

Tài lộc: Vận trình tài chính ở mức trung bình. Có thể bạn sẽ phải chi một khoản cho việc cá nhân hoặc sức khỏe, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Hãy thận trọng khi cho vay mượn hoặc đầu tư vào những kế hoạch chưa rõ ràng. Tiết kiệm nhỏ mỗi ngày sẽ giúp bạn an tâm hơn về lâu dài.

Tình duyên: Kim Ngưu đang trong một giai đoạn tình cảm khá ổn định. Dù có đôi lúc mâu thuẫn nhỏ xảy ra, bạn và người ấy đều biết cách nhún nhường và lắng nghe. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng hơn, có người đang âm thầm để mắt tới bạn đấy.

Sức khỏe: Bạn có dấu hiệu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Giảm lượng caffeine, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ nhàng là những điều bạn nên ưu tiên hôm nay. Đừng để stress kéo dài dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tim mạch hoặc hệ thần kinh.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/9/2025 cho thấy Song Tử đang trong một giai đoạn tâm lý nhạy cảm. Những chuyện cũ tưởng đã qua lại bất ngờ bị nhắc lại khiến bạn thấy khó chịu và mất tập trung. Dù có nhiều ý tưởng muốn bộc lộ nhưng bạn lại cảm thấy bị kìm hãm, thiếu cơ hội để thể hiện.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên kiểm soát cảm xúc, tránh đưa ra những quyết định hoặc hành động thiếu cân nhắc trong lúc đang mệt mỏi về tinh thần. Việc giữ im lặng khi cần và nói đúng lúc sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có. Đây là thời điểm để lùi lại một bước, suy xét kỹ càng thay vì phản ứng vội vàng.

Sự nghiệp: Công việc của Song Tử hôm nay không mấy suôn sẻ. Dù có năng lực và sáng tạo nhưng bạn lại chưa tìm được "đất dụng võ". Sự thiếu kết nối với cấp trên hoặc cộng sự có thể khiến bạn cảm thấy bị cô lập. Kiên trì và chờ đợi thời cơ là điều bạn nên ghi nhớ lúc này.

Tài lộc: Vận trình tài chính có dấu hiệu hụt hơi. Một số khoản chi bất ngờ hoặc kế hoạch tài chính sai lầm từ trước có thể khiến bạn lâm vào tình huống phải vay mượn hoặc thắt chặt chi tiêu. Hãy ưu tiên những khoản thiết yếu và tránh đầu tư trong hôm nay.

Tình duyên: Tình cảm là điểm sáng lớn nhất trong ngày. Song Tử nhận được sự quan tâm và đồng hành từ người thân, bạn bè hoặc nửa kia. Họ chính là chỗ dựa tinh thần quý giá giúp bạn cân bằng giữa những biến động trong cuộc sống. Với người độc thân, bạn nên cởi mở hơn, ai đó đang âm thầm dành nhiều tình cảm cho bạn.

Sức khỏe: Thể trạng của bạn nhìn chung ổn định, nhưng tinh thần lại có phần căng thẳng. Hãy dành thời gian cho các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, thiền, nghe nhạc hoặc đọc sách để xoa dịu tâm trí. Đừng để áp lực công việc hay các mối quan hệ tiêu cực ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tinh thần.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/9/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày được quý nhân soi đường dẫn lối, mọi việc diễn ra suôn sẻ bất ngờ. Dù là trong công việc hay tài chính, bạn đều có những bước tiến tích cực, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy niềm tin.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy tận dụng cơ hội tốt này để giải quyết những việc còn dang dở, cũng như mạnh dạn đưa ra các ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, đừng chủ quan hay dựa dẫm hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người khác, mà hãy biến sự hậu thuẫn đó thành động lực để tự khẳng định mình.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay không gặp trở ngại lớn, bạn có thể nhận được lời khuyên hữu ích từ người có kinh nghiệm hoặc được đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình. Sự linh hoạt và bình tĩnh giúp bạn xử lý mọi tình huống một cách hiệu quả. Nếu bạn đang muốn bắt đầu một dự án mới, thì hôm nay là thời điểm thuận lợi.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc. Cự Giải có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ như thưởng, lợi nhuận từ đầu tư nhỏ hoặc được hoàn tiền từ một giao dịch cũ. Bạn cũng quản lý chi tiêu rất khôn ngoan trong hôm nay, điều này giúp bạn duy trì được sự ổn định lâu dài về tài chính.

Tình duyên: Về tình cảm, Cự Giải độc thân hôm nay không quá mặn mà với chuyện yêu đương. Bạn tập trung hơn vào bản thân, các mối quan hệ bạn bè, hoặc tìm niềm vui trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Với người đã có đôi, nên chú ý đến việc giao tiếp, một vài hiểu lầm nhỏ có thể dẫn đến không khí căng thẳng nếu không giải quyết sớm.

Sức khỏe: Bạn cần quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nhiều hơn. Dù không có dấu hiệu gì nghiêm trọng, nhưng việc thức khuya hoặc ăn uống không đúng giờ có thể khiến cơ thể kiệt sức dần mà bạn không nhận ra. Buổi tối nên nghỉ ngơi sớm, tránh sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử quá nhiều.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/9/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày bận rộn nhưng khá viên mãn trên phương diện sự nghiệp và tài chính. Bản lĩnh, quyết đoán và sự nỗ lực bền bỉ giúp bạn ghi điểm với cấp trên và mở ra những cơ hội mới đáng giá trong công việc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại có phần “trật nhịp”.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy biết lắng nghe và tiết chế cái tôi trong các mối quan hệ. Không phải lúc nào lý lẽ cũng là thứ cần thiết, sự cảm thông mới là cầu nối giúp tình yêu bền vững và các mối quan hệ xung quanh trở nên hài hòa hơn.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay, Sư Tử thể hiện rõ năng lực và tầm ảnh hưởng trong công việc. Bạn nhanh nhạy, quyết đoán, đưa ra những ý tưởng và chiến lược khiến người khác nể phục. Những người làm việc trong lĩnh vực lãnh đạo, sáng tạo, truyền thông, kinh doanh… sẽ đặc biệt gặt hái thành công. Sự nghiệp hanh thông, mở ra nhiều hướng đi tươi sáng hơn.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu khả quan. Các khoản thu nhập chính và phụ đều khởi sắc. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận trước cám dỗ tiêu xài, đặc biệt là mua sắm theo cảm hứng. Những khoản chi cho sở thích cá nhân tuy giúp bạn thoải mái nhưng nếu không có giới hạn sẽ dễ gây “thâm hụt” vào cuối tháng. Người kinh doanh nên tận dụng vận may nhưng cũng cần chắt lọc các cơ hội.

Tình duyên: Vận trình tình cảm của Sư Tử hôm nay gặp nhiều thử thách. Những hiểu lầm nhỏ tích tụ có thể dẫn đến mâu thuẫn lớn, khiến cả hai rơi vào cảm giác tổn thương và xa cách. Người độc thân cũng dễ cảm thấy cô đơn, hoặc rơi vào mối quan hệ nhập nhằng, không rõ ràng. Hãy dành thời gian để trò chuyện chân thành, gạt bỏ cái tôi để kết nối lại từ trái tim.

Sức khỏe: Sức khỏe của Sư Tử tương đối ổn định, nhưng cần chú ý đến chất lượng giấc ngủ và chế độ ăn uống. Việc thức khuya, căng thẳng vì công việc dễ ảnh hưởng đến dạ dày hoặc gây mệt mỏi kéo dài. Một vài bài tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp bạn tỉnh táo và lấy lại năng lượng nhanh chóng.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/9/2025 cho thấy Xử Nữ đón một ngày thứ Năm tràn đầy triển vọng. Những nỗ lực âm thầm trước đó của bạn đang dần được đền đáp xứng đáng, đặc biệt là trong công việc và các mối quan hệ. Tinh thần trách nhiệm và sự cầu tiến của bạn giúp tạo ra sự đột phá quan trọng trên hành trình phát triển bản thân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên giữ vững niềm tin vào chính mình. Đừng ngần ngại chấp nhận những thử thách mới bởi chính điều đó sẽ là bàn đạp để bạn tiến xa hơn. Ngoài ra, hãy dành thêm thời gian cho tình cảm cá nhân, vì đây là lúc những cảm xúc chân thành có thể giúp bạn thêm động lực.

Sự nghiệp: Xử Nữ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp nhờ vào thái độ làm việc chỉn chu và sự nhạy bén trong cách xử lý tình huống. Bạn dễ dàng chiếm được cảm tình của cấp trên và đồng nghiệp nhờ sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, nếu đang trong giai đoạn xin việc, thăng chức hoặc bắt đầu dự án mới, hôm nay là thời điểm lý tưởng để bắt đầu.

Tài lộc: Tài chính hôm nay không phải là điểm sáng rực rỡ, nhưng lại mang tính ổn định. Bạn chi tiêu hợp lý, không vung tay quá trán, đồng thời biết cách giữ lại một phần để tích lũy. Những ai có công việc tay trái hay đầu tư nhỏ sẽ thấy lợi nhuận bắt đầu tăng nhẹ. Đừng quá mạo hiểm đầu tư trong hôm nay, thay vào đó, hãy tập trung duy trì sự ổn định.

Tình duyên: Vận trình tình cảm của Xử Nữ rất ngọt ngào và viên mãn. Những mối quan hệ đang có sự tiến triển tốt đẹp, đặc biệt là với người yêu hoặc bạn đời, những hiểu lầm trước đây có cơ hội được hóa giải. Người độc thân cũng dễ gặp đối tượng phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc trong môi trường công việc. Đừng đóng cửa trái tim, hãy thử cho nhau cơ hội.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn là điểm cộng lớn trong hôm nay. Tuy nhiên, Xử Nữ nên để ý đến giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng. Tránh làm việc liên tục nhiều giờ trước máy tính hoặc bỏ bữa vì bận rộn. Một vài bài tập nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc đi bộ sau bữa tối sẽ giúp bạn duy trì thể trạng tốt.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/9: Bảo Bình hanh thông, Bò Cạp cần chú ý

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/9/2025 cho thấy Thiên Bình đón một ngày tràn đầy may mắn và hanh thông trên nhiều phương diện. Những điều tưởng chừng bế tắc lại bất ngờ chuyển biến tích cực, nhờ vào sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Cơ hội đến bất ngờ, nếu nhanh nhạy nắm bắt thì Thiên Bình có thể gặt hái kết quả vượt ngoài mong đợi.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên chủ động hơn trong việc tạo dựng các mối quan hệ xã hội. Những kết nối đúng lúc, đúng người sẽ mở ra cho bạn nhiều hướng đi mới, không chỉ trong công việc mà cả đời sống tình cảm. Đừng ngần ngại khi cơ hội đến, vì hôm nay là ngày để bứt phá.

Sự nghiệp: Công việc của Thiên Bình diễn ra suôn sẻ và có nhiều bước tiến đáng kể. Bạn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn đưa ra được những ý tưởng đột phá, góp phần cải thiện hiệu suất làm việc của tập thể. Những ai đang chờ tin tức về phỏng vấn, hợp đồng hay thăng chức thì hôm nay có thể sẽ nhận được tin vui.

Tài lộc: Tài chính hôm nay cực kỳ rực rỡ với nhiều khoản thu bất ngờ. Có thể là tiền thưởng, hoa hồng, lợi nhuận từ kinh doanh hoặc món quà tài chính từ người thân. Thiên Bình biết cách quản lý và đầu tư hợp lý, không chi tiêu bốc đồng nên dễ tích lũy được khoản dư đáng kể.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực. Thiên Bình độc thân dễ gặp được người khiến tim bạn rung động trong các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc sự kiện cộng đồng. Nếu đang yêu, bạn và người ấy có thời gian bên nhau nhẹ nhàng, ấm áp. Cả hai ngày càng hiểu nhau và biết nhường nhịn nhau nhiều hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nhưng bạn cũng không nên chủ quan. Nếu gần đây bạn làm việc quá sức hoặc ngủ không đủ giấc, thì tối nay hãy nghỉ ngơi hợp lý để nạp lại năng lượng. Một chế độ ăn cân bằng và tập luyện nhẹ nhàng sẽ giúp duy trì thể lực tốt hơn trong thời gian tới.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/9/2025 cho thấy Bọ Cạp đang đối mặt với những áp lực nhất định trong công việc. Một vài sự cố bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch vốn đang đi đúng hướng của bạn bị chững lại. Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn có những tình huống phát sinh ngoài dự kiến, buộc bạn phải bình tĩnh xử lý từng bước một.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên học cách lắng nghe ý kiến từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm. Sự hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp bạn tránh được tổn thất lớn, thậm chí còn tìm ra hướng đi mới hiệu quả hơn. Ngoài ra, đừng quá khắt khe với bản thân, ai cũng có lúc mắc sai lầm.

Sự nghiệp: Công việc gặp trục trặc nhỏ nhưng không quá nghiêm trọng nếu Bọ Cạp biết cách kiểm soát cảm xúc và tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Việc giữ được sự điềm tĩnh và chủ động học hỏi trong lúc rối ren là yếu tố then chốt giúp bạn xoay chuyển tình thế. Hãy xem đây là bài học để nâng cấp kỹ năng xử lý khủng hoảng.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức ổn định. Có thể bạn chưa có nguồn thu lớn trong hôm nay, nhưng vẫn đủ chi tiêu nhờ khả năng quản lý tiền bạc khéo léo. Nếu đang kinh doanh nhỏ lẻ, bạn có thể nhận được tin vui từ một đối tác cũ hoặc khách hàng trung thành.

Tình duyên: Chuyện tình cảm là điểm sáng trong ngày của Bọ Cạp. Người ấy luôn ở bên bạn đúng lúc, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những áp lực trong cuộc sống. Nếu đang độc thân, bạn có thể bất ngờ nhận được lời mời hẹn hò từ một người từng khiến bạn chú ý. Hãy mở lòng, vì yêu thương đôi khi đến vào lúc bạn không ngờ tới.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe hôm nay không được như ý. Bọ Cạp nên chú ý đến chế độ sinh hoạt, đặc biệt là giấc ngủ và ăn uống. Tránh để căng thẳng kéo dài gây ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất. Một buổi tối thư giãn nhẹ nhàng sẽ giúp bạn hồi phục nhanh hơn sau một ngày bận rộn.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/9/2025 cho thấy Nhân Mã đang trải qua một ngày có phần thiếu ổn định về công việc và tâm trạng. Những vấn đề tồn đọng kéo dài khiến bạn cảm thấy áp lực, dễ mất tập trung và thiếu động lực để tiếp tục. Nhân Mã có thể đang rơi vào tình trạng “quá tải cảm xúc” khi vừa phải giải quyết việc chuyên môn, vừa phải đối mặt với áp lực cá nhân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên học cách đối diện với khó khăn thay vì lảng tránh. Việc trì hoãn hoặc né tránh sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Hãy chủ động trò chuyện với người liên quan để tháo gỡ vướng mắc. Cũng đừng quên giữ sự kiên trì, bởi nhiều khi kết quả tốt đẹp chỉ đến khi bạn sắp từ bỏ.

Sự nghiệp: Công việc đang là nguyên nhân lớn gây nên cảm giác bất an cho Nhân Mã. Có thể bạn đang thiếu sự định hướng rõ ràng hoặc chưa tìm ra cách giải quyết phù hợp cho một vấn đề kéo dài. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để bạn học cách chịu trách nhiệm và trưởng thành hơn trong cách xử lý khủng hoảng.

Tài lộc: Tài chính không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, các khoản chi tiêu lặt vặt lại dễ khiến Nhân Mã “thâm hụt ngân sách” nếu không kiểm soát tốt. Bạn nên cẩn trọng trong việc cho vay mượn hoặc đầu tư trong ngày hôm nay, tránh vì cả nể mà gặp rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Tình cảm là điểm sáng trong ngày của Nhân Mã. Bạn và người ấy có thể tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, những khúc mắc trước đó dần được hóa giải bằng sự lắng nghe và thấu hiểu. Nếu đang độc thân, hôm nay là thời điểm tốt để Nhân Mã mở lòng và đón nhận những cơ hội mới trong chuyện yêu đương.

Sức khỏe: Sức khỏe ở mức ổn định nhưng Nhân Mã không nên chủ quan. Căng thẳng tinh thần có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và hiệu suất làm việc. Hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế thức khuya và tránh dùng chất kích thích như cà phê, đồ uống có cồn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/9/2025 cho thấy Ma Kết gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của cục diện tương hại. Bạn có thể cảm thấy vận trình tụt dốc, công việc lẫn các mối quan hệ đều dễ phát sinh rắc rối. Ma Kết vốn là người nguyên tắc, nhưng hôm nay cần thêm sự linh hoạt để tránh va chạm không đáng có.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy kiềm chế cái tôi và lời nói của mình. Tránh đưa ra nhận xét thiếu tinh tế hoặc thẳng thắn quá mức, dễ khiến người khác hiểu lầm hoặc phản ứng tiêu cực. Đồng thời, cẩn thận với những người tỏ ra “quá thân thiết” trong ngày hôm nay, vì có thể đó là tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận để gây rối.

Sự nghiệp: Công việc của Ma Kết trong ngày không quá rối ren nhưng lại bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, đặc biệt là từ đồng nghiệp hoặc môi trường làm việc. Bạn cần giữ vững lập trường, tập trung hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Đừng để những chuyện ngoài lề khiến bạn phân tâm và mất kiểm soát tình hình.

Tài lộc: Tài chính của Ma Kết vẫn ở mức ổn định. Những khoản chi tiêu lớn tạm thời chưa xuất hiện, tuy nhiên bạn cần kiểm soát thói quen chi tiền cho cảm xúc – như mua sắm để xả stress hay chi quá tay cho người khác. Việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp bạn tránh rơi vào tình trạng “viêm màng túi” bất ngờ.

Tình duyên: Tình cảm cá nhân có dấu hiệu “lệch pha”. Ma Kết dường như đang nỗ lực rất nhiều nhưng đối phương lại không cảm nhận được. Mâu thuẫn dễ nảy sinh từ sự hiểu lầm hoặc kỳ vọng không được đáp ứng. Hôm nay, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, chân thành sẽ giúp hai bạn tháo gỡ được khúc mắc đang tồn tại.

Sức khỏe: Sức khỏe thể chất tương đối tốt, nhưng tinh thần có dấu hiệu căng thẳng nhẹ. Hãy tranh thủ nghỉ ngơi và đừng quá ép bản thân vào guồng công việc. Thay đổi thói quen ăn uống, ngủ nghỉ điều độ sẽ giúp bạn cải thiện tinh thần đáng kể trong những ngày tới.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/9/2025 cho thấy Bảo Bình sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường sự nghiệp và tài lộc. Sau thời gian cố gắng và đối mặt với nhiều thử thách, cuối cùng bạn cũng thu được thành quả xứng đáng. Các mối quan hệ hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi giúp nguồn thu nhập tăng trưởng rõ rệt, tạo tiền đề vững chắc cho tương lai.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình rằng dù vận trình sự nghiệp đang rất thuận lợi, bạn cũng không nên chủ quan, cần giữ vững sự tập trung và cẩn trọng trong từng bước đi. Đồng thời, hãy dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ với người thân, bởi chuyện tình cảm vẫn còn những khoảng cách cần được tháo gỡ bằng sự thấu hiểu và chân thành.

Sự nghiệp: Công việc của Bảo Bình có bước tiến rõ ràng, đặc biệt những ai đang chuẩn bị thi cử, dự tuyển hay xin việc đều nhận được sự hỗ trợ, may mắn. Hãy giữ vững phong độ và tận dụng tốt các cơ hội để đạt được kết quả như mong muốn.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc, những khoản lợi nhuận từ công việc kinh doanh, đầu tư dần được ghi nhận. Cơ hội hợp tác mới cũng mở ra, giúp tăng thêm thu nhập đáng kể. Đây là thời điểm thích hợp để Bảo Bình củng cố kế hoạch tài chính và tích lũy.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa thực sự thăng hoa, giữa bạn và nửa kia vẫn tồn tại một số khúc mắc khó giải quyết. Việc mở lòng, thấu hiểu và chia sẻ chân thành sẽ giúp mối quan hệ tiến triển tích cực hơn, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bảo Bình ổn định, tuy nhiên bạn cần chú ý giữ gìn thể trạng, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh áp lực kéo dài ảnh hưởng đến tinh thần.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/9/2025 cho thấy Song Ngư sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng tích cực, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Bạn được bao quanh bởi những tình yêu thương chân thành từ người ấy và gia đình, mang lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Đây là thời điểm thích hợp để Song Ngư vun đắp và giữ gìn tổ ấm của mình.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 18/9/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư cần chú ý hơn đến vấn đề tài chính. Việc chi tiêu hiện tại có phần khá thoải mái, nên lập kế hoạch tiết kiệm rõ ràng hơn để tránh những áp lực về sau. Bên cạnh đó, duy trì chế độ tập luyện đều đặn sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe tốt và vóc dáng cân đối.

Sự nghiệp: Công việc của Song Ngư diễn ra suôn sẻ, đạt được nhiều thành quả đáng kể. Bạn làm việc hiệu quả và nhận được sự ghi nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Tài lộc: Tình hình tài chính không quá dư dả do bạn có xu hướng chi tiêu khá thoải mái. Hãy cẩn trọng hơn trong việc quản lý tiền bạc và ưu tiên tiết kiệm cho những dự định quan trọng sắp tới.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào, tràn đầy yêu thương và sự quan tâm chân thành từ nửa kia. Mối quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận, tạo nên nguồn động viên tinh thần lớn cho bạn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Song Ngư rất tốt, bạn tràn đầy sinh lực và năng lượng. Thói quen luyện tập thể dục thể thao sẽ giúp duy trì thân hình khỏe mạnh, tươi trẻ.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/9/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.