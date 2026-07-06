Từ 1% hy vọng sống đến cuộc trở về kỳ diệu của nam thanh niên 29 tuổi

(VTC News) -

Trong lúc làm việc tại công trường, người đàn ông 29 tuổi, gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi bó sắt nặng khoảng 3 tấn từ cần cẩu bất ngờ đứt cáp, văng trúng người khiến anh ngất tại chỗ.

Anh vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trong tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu nặng. Mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp không đo được.

Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, vỡ gan, vỡ lách, đứt gần hoàn toàn cuống lách, vỡ hỗng tràng, dập rách hồi tràng và đại tràng trái, đứt động mạch đại tràng trái, rách mạc treo, rách nát mạc nối lớn, gãy hai xương cánh tay, gãy cổ xương đùi phải cùng nhiều tổn thương nghiêm trọng khác.

Theo ThS.BSCKII Bùi Thanh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, đây là một trong những ca sốc đa chấn thương nặng nhất mà bệnh viện tiếp nhận, với tiên lượng sống chỉ khoảng 1%.

Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời các chuyên khoa tham gia cuộc chạy đua giành sự sống cho người bệnh.

Ê kíp bác sĩ xử trí cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Tại khoa Cấp cứu, ê kíp đặt nội khí quản, thiết lập nhiều đường truyền, truyền dịch và truyền máu nhằm duy trì huyết động trước khi chuyển bệnh nhân vào phòng mổ.

Cuộc đại phẫu đầu tiên kéo dài gần 5 giờ. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khoảng 3 lít máu tràn trong ổ bụng cùng hàng loạt tổn thương nội tạng phức tạp.

Ê kíp tiến hành cắt lách, khâu cầm máu gan, cắt đoạn ruột non và nối lại, xử trí các vị trí chảy máu, khâu phục hồi các đoạn ruột bị tổn thương, đồng thời làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. Song song, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình xử lý những vết thương phần mềm ở tay và chân.

Trong suốt ca mổ, ê kíp gây mê hồi sức liên tục truyền máu, chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn và hô hấp. Việc hồi sức diễn ra trong bối cảnh người bệnh mất máu khối lượng lớn, rối loạn đông máu và toan chuyển hóa liên tục thay đổi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Dù đã kiểm soát được chảy máu, tình trạng vẫn rất nguy kịch nên các bác sĩ phải tiếp tục hồi sức chuyên sâu, truyền thêm máu và huyết tương, điều chỉnh rối loạn đông máu, toan chuyển hóa và duy trì chức năng các cơ quan sống còn.

Năm ngày sau, khi sức khỏe cải thiện, người bệnh trải qua cuộc mổ thứ hai để kết hợp xương hai cánh tay và vùng liên mấu chuyển xương đùi phải, tạo điều kiện cho quá trình phục hồi vận động.

Nhờ sự phối hợp liên tục giữa nhiều chuyên khoa, bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau 24 giờ kể từ cuộc đại phẫu đầu tiên, anh thoát sốc đa chấn thương. Ba ngày sau, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Đến ngày thứ tám, bệnh nhân cai hoàn toàn máy thở và các biện pháp hỗ trợ sự sống, có thể ngồi dậy và trò chuyện. Sau 13 ngày điều trị, anh được xuất viện, tiếp tục tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng ngoại trú.

Gia đình bệnh nhân cho biết, trên quãng đường từ Quảng Trị ra Hà Nội, cả gia đình gần như đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. "Lúc đó, chúng tôi chỉ mong còn kịp nhìn mặt anh lần cuối. Khi thấy anh mở mắt tỉnh lại, cả nhà đều òa khóc. Chúng tôi có cảm giác anh được trao thêm một lần sống, còn gia đình thì tìm lại được hy vọng", vợ của bệnh nhân nói.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, với các trường hợp đa chấn thương nặng, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có đầy đủ năng lực cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức tích cực trong thời gian sớm nhất để nâng cao khả năng cứu sống và phục hồi.