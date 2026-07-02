TS Vũ Thành Tự Anh làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phú Xuân

(VTC News) -

Bên cạnh đó, Đại học Phú Xuân cũng công bố TS Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng.

Theo thông tin từ nhà trường, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo là một phần trong chiến lược phát triển giai đoạn Đại học Phú Xuân (PXU) 2.0, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng mô hình đại học định hướng công nghệ.

TS Vũ Thành Tự Anh nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Boston College (Hoa Kỳ), từng giữ cương vị Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thuộc Fulbright University Việt Nam. Ông cũng từng là Global Leaders Fellow tại Đại học Oxford và Đại học Princeton.

TS Vũ Thành Tự Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phú Xuân. (Ảnh: ĐH Fulbright Việt Nam)

Theo giới thiệu của nhà trường, TS Vũ Thành Tự Anh có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và chính sách công, với các công trình về cải cách thể chế, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế Việt Nam. Nhà trường kỳ vọng ông sẽ góp phần định hướng học thuật và nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Trong khi đó, TS Nguyễn Quốc Toàn tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế học tại New York University (Hoa Kỳ), từng làm việc tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ernst & Young (EY) Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc và mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Ông đồng thời là đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EQuest.

TS Nguyễn Quốc Toàn - Hiệu trưởng Đại học Phú Xuân.

Theo nhà trường, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và quản trị, TS Nguyễn Quốc Toàn sẽ trực tiếp điều hành chương trình chuyển đổi PXU 2.0.

Nhà trường cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, nhà trường sẽ ưu tiên phát triển các lĩnh vực STEM, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, an ninh mạng và blockchain, đồng thời tiếp tục đào tạo các ngành thuộc khối khoa học xã hội, kinh doanh và quản trị.

Theo kế hoạch, trường sẽ đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho sinh viên.

Về dài hạn, trường định hướng phát triển theo mô hình đại học thế hệ mới, tích hợp giữa công nghệ, kinh doanh và khoa học xã hội, đồng thời mở rộng hệ sinh thái giáo dục theo hướng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và phát triển kỹ năng trong bối cảnh chuyển đổi số.