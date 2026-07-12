Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ

(VTC News) -

Trưa 12/7, UBND xã Nhựt Tảo (tỉnh Tây Ninh) cho biết, Công an xã đang phối hợp xác minh, truy tìm nhóm 7 thanh niên liên quan vụ dùng dao tấn công nam thanh niên đang đi cùng bạn gái, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hai kẻ cầm dao tấn công nam thanh niên. (Ảnh chụp từ clip)

Khoảng 14h ngày 11/7, tại khu vực đèn tín hiệu giao thông Cầu Voi trên Quốc lộ 1, thuộc ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), nhóm 7 thanh niên đi trên nhiều xe máy dừng bên lề đường. Nhóm này liên tục nẹt pô, có biểu hiện như đang chờ ai đó.

Cùng thời điểm, ở phía đối diện Quốc lộ 1, thuộc ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo (tỉnh Tây Ninh), một nam thanh niên đứng cạnh bạn gái bên chiếc xe máy màu trắng. Người này cầm mũ bảo hiểm, hướng về nhóm thanh niên bên kia đường và có lời qua tiếng lại.

Ngay sau đó, một người trong nhóm thanh niên rút dao, băng qua Quốc lộ 1 để tiếp cận nam thanh niên. Một đối tượng khác cũng chạy theo hỗ trợ.

Khi áp sát, kẻ cầm dao liên tiếp đâm nạn nhân. Nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm chống trả nhưng bị hai người cùng lúc tấn công nên không thể kháng cự. Vụ việc khiến nạn nhân bị đâm vào người, chảy nhiều máu.

Thấy nạn nhân bị thương, hai gã trai nhanh chóng quay lại bên kia đường, lên xe máy cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường theo hướng phường Long An. Nam thanh niên cố chạy theo một đoạn rồi được người quen đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh dọc Quốc lộ 1 để truy tìm những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.