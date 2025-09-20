Truy nã cựu Chủ tịch ngân hàng Agribank Nguyễn Thế Bình

(VTC News) -

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với ông Nguyễn Thế Bình (SN 1954, tại Hưng Yên, trú tại 11.8 lô B chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Bị can Nguyễn Thế Bình.

Ông Nguyễn Thế Bình nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank, bị khởi tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự. Ông Bình đã bỏ trốn trong năm nay

C03 yêu cầu bị can Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thế Bình không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Thế Bình đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ điều tra viên Trịnh Quang Thái (SĐT 0989826535), Lưu Xuân Hải (SĐT 0983811805), Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội.