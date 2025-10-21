Trường học ở Hà Nội tổ chức lại bữa ăn bán trú sau vụ 'thịt ôi, trứng hỏng'

(VTC News) -

Tối 20/10, trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) phát thông báo đến phụ huynh về việc tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh, sau sự cố liên quan đến chất lượng thực phẩm.

Để bảo đảm hoạt động bán trú không bị gián đoạn trong thời gian hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu mới, từ 21/10, trường tạm thời duy trì bữa ăn bán trú cho học sinh do Công ty TCT cung cấp thực phẩm. Đơn vị này đã được UBND xã Bình Minh thẩm định, xác nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ 21 đến 24/10, trường sẽ ký hợp đồng tạm thời với đội ngũ nhân viên bếp chuyên nghiệp đã qua tập huấn để trực tiếp nấu ăn tại bếp của trường. Toàn bộ quá trình này được UBND xã Bình Minh, trạm y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp giám sát chặt chẽ.

Sau khi hoàn tất quy trình thẩm định và lựa chọn nhà thầu, đơn vị trúng thầu chính thức sẽ đảm nhận việc cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Trường Tiểu học Cự Khê khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để tái diễn sự cố tương tự.

Sáng 20/10, hàng loạt phụ huynh của trường Tiểu học Cự khê cho con nghỉ học vì không thể đón về buổi trưa hoặc mang cơm tới lớp.

Trước đó, ngày 15/10, bếp ăn bán trú của trường bị phát hiện sử dụng nguyên liệu có dấu hiệu hư hỏng như thịt ôi, trứng bóc sẵn có mùi lạ, khu chế biến mất vệ sinh, không thực hiện kiểm thực ba bước.

UBND xã Bình Minh đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng giữa Công ty Nhật Anh và Hợp tác xã Canh Nậu (nhà cung cấp thực phẩm chính của trường), đồng thời tăng cường giám sát việc cung cấp suất ăn, xử lý nghiêm các sai phạm và kịp thời báo cáo khi có bất thường.