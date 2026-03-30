Trúng số 4.400 tỷ đồng vẫn trèo tường ăn trộm 'vì đam mê'

James Farthing (51 tuổi), tội phạm chuyên nghiệp tại bang Kentucky (Mỹ), từng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đổi đời thành triệu phú chỉ sau một đêm. Tuy nhiên dù đã giàu có, vị "triệu phú khu ổ chuột" này mới đây lại tiếp tục vướng vòng lao lý khi bị cáo buộc đột nhập nhà dân để lấy trộm số tiền 12.000 USD (khoảng 320 triệu đồng), con số nhỏ bé đến nực cười so với khối tài sản khổng lồ trị giá 167,3 triệu USD (khoảng 4.400 tỷ đồng) mà ông ta đang sở hữu nhờ trúng số độc đắc.

Vụ triệu phú đi trộm xảy ra tối 28/3 tại thành phố Lexington, bang Kentucky. Dựa trên các đoạn video từ camera an ninh, cảnh sát cáo buộc Farthing đột nhập trái phép vào một nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Điều đáng nói là sau khi vơ vét được cọc tiền mặt, gã này thản nhiên tẩu thoát trên chiếc xe sang Porsche màu đen của mình nhưng nhanh chóng bị chặn bắt.

Tại hiện trường, cảnh sát không chỉ thu giữ số tiền bị trộm mà còn phát hiện cần sa giấu trong xe. Farthing bị áp giải về Trung tâm Giam giữ quận Fayette với các tội danh trộm cắp cấp độ hai và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng kinh ngạc hơn, đây đã là lần thứ ba Farthing bị bắt giam kể từ khi trở thành người trúng giải độc đắc lớn nhất lịch sử bang Kentucky vào tháng 4/2025. Trước khi cùng người mẹ 77 tuổi - Linda Grizzle và bạn gái Jacqueline Fightmaster lên bục nhận tiền, Farthing từng vào tù ra tội như cơm bữa.

Thành triệu phú nhưng James Farthing vẫn ngựa quen đường cũ, liên tục vi phạm pháp luật.

Từng thụ án tại 25 nhà tù và cơ sở cải tạo khác nhau, Farthing dường như "đam mê" với cuộc sống ngoài vòng pháp luật, ngay cả khối tài sản triệu đô cũng không thể giúp hoàn lương.

Hồ sơ phạm pháp của gã này bắt đầu từ tuổi thiếu niên với các tội danh trải dài từ trộm cắp đến lái xe ẩu. Về học vấn, Farthing mới chỉ hoàn thành 10 năm học phổ thông và lấy bằng giáo dục thường xuyên (GED) trong thời gian thi hành án tù.

Dù trúng số, hành trình tiêu xài tiền thưởng của Farthing không gắn liền với sự hưởng thụ xa hoa mà lại nối dài bằng những rắc rối pháp lý liên tiếp. Chỉ vài ngày sau khi nâng ly ăn mừng giải thưởng khổng lồ, gã triệu phú bất hảo lại bị cảnh sát bang Florida bắt giữ với cáo buộc đấm vào mặt du khách lưu trú tại khách sạn và hành hung người thi hành công vụ.

Đến tháng 2/2026, Farthing lại bị buộc tội đe dọa nhân chứng trong một vụ án có liên quan đến vũ khí và chất cấm tại quận Scott, bang Kentucky.

Chưa dừng lại ở đó, Farthing còn ngang nhiên vi phạm điều khoản tha bổng khi tự ý rời khỏi bang Kentucky mà không thông báo cho cán bộ quản chế. Ngay cả trước khi vụ trộm hy hữu trên xảy ra, hồ sơ pháp lý của Farthing đã dày thêm với cáo buộc gây tai nạn rồi bỏ chạy tại quận Fayette, bang Kentucky.

Có vẻ như khối tài sản kếch xù không đủ để giúp Farthing rũ bỏ bản tính của kẻ quen sống ngoài vòng pháp luật, vốn dành phần lớn đời mình sau song sắt.