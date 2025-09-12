+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Trung Quốc toan tính gì khi gom vàng 10 tháng liên tiếp?
(VTC News) -
Tính đến tháng 8 năm 2025, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đã đạt 2.302 tấn, dù con số này vẫn chỉ chiếm chưa đến 7% tổng dự trữ ngoại hối của nước này.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Nga và Belarus bắt đầu tập trận quân sự sát biên giới NATO
18:16 12/09/2025
Thời sự quốc tế
Bắt nhóm thanh niên dàn cảnh cướp giật 3 tỷ đồng tiền điện tử sau gần 48h gây án
18:11 12/09/2025
Bản tin 113
Khởi tố, bắt giam Chi cục trưởng Kiểm lâm Gia Lai cùng nhiều cán bộ
18:07 12/09/2025
Bản tin 113
Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026
17:28 12/09/2025
Lịch bóng đá
Toàn cảnh giải Pickleball quốc tế lớn nhất tại Việt Nam - PPA Tour Asia
17:26 12/09/2025
Hậu trường
Đề xuất 2 phương án tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
17:22 12/09/2025
Tin nóng
Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt
17:17 12/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Thứ trưởng Bộ Y tế là ứng viên phó giáo sư năm 2025
17:16 12/09/2025
Tin tức
Bắt 4 kẻ dàn cảnh mua bán tiền điện tử để cướp 3 tỷ đồng
17:11 12/09/2025
Bản tin 113
Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ y tế hiện đại cho Việt Nam
17:10 12/09/2025
Tin tức
Nhà văn Chu Lai: 'Lớp trẻ xúc động vì thấy giá trị của hòa bình trong Mưa đỏ'
17:01 12/09/2025
Phim
Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại nghi do chó nuôi, gia đình xin về lo hậu sự
16:56 12/09/2025
Tin tức
Nạn nhân bị hành hung khi giúp người: 'Lương tâm tôi không cho phép làm khác'
16:52 12/09/2025
Bản tin 113
Nhà thiết kế Gen Z lần thứ 2 mang thời trang đậm bản sắc Việt ra thế giới là ai?
16:30 12/09/2025
Thời trang
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC
16:28 12/09/2025
Tài chính
Cảnh sát truy lùng 12.500 tù nhân vượt ngục sau biểu tình Nepal
16:27 12/09/2025
Thời sự quốc tế
4 thời điểm không nên uống nước mía
16:27 12/09/2025
Tư vấn
XSMB 12/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/9/2025
16:10 12/09/2025
Xổ số miền Bắc
XSMN 12/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/9/2025
16:10 12/09/2025
Xổ số miền Nam
Vietlott 12/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/9/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:10 12/09/2025
Xổ số
VinFast - VietMap hợp tác chiến lược, phát triển giải pháp giao thông thông minh
16:09 12/09/2025
Xe
Bảo Việt xếp thứ 16 trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam
16:00 12/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chính phủ siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
15:49 12/09/2025
Tài chính
Đổ hơn 900 tấn chất thải ra môi trường, 3 người bị khởi tố
15:45 12/09/2025
Bản tin 113
Xác định danh tính tài xế bị tố 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe
15:36 12/09/2025
Bản tin 113
Điều ít người biết về nam MC VTV thay Xuân Bắc dẫn 'Vua tiếng Việt'
15:12 12/09/2025
Sao Việt
XSMT 12/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/9/2025
15:10 12/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/9/2025 - XSNT 12/9
15:10 12/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/9/2025 - XSGL 12/9
15:10 12/09/2025
Xổ số miền Trung
Ngăn chặn thanh niên bị lừa sang Campuchia vì tin ‘việc nhẹ lương cao’
15:07 12/09/2025
Bản tin 113