Trực tiếp trao giải Quả bóng vàng 2025: Dembele hay Yamal xuất sắc nhất?

Dembele và các thành viên khác của Paris Saint-Germain không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng do đội bóng này thi đấu với Marseille ở giải Ligue 1 đêm nay. Hai sự kiện diễn ra trùng giờ. Các thành viên của PSG sẽ tổ chức tiệc mừng tại sân vận động nếu danh hiệu Quả bóng vàng thuộc về đại diện của câu lạc bộ.
Trong khi đó, Lamine Yamal mời 20 người thân, bạn bè đến tham dự lễ trao giải. Ngôi sao của Barcelona đến Pháp bằng chuyên cơ riêng, theo Mundo Deportivo.
Ban tổ chức khẳng định kết quả bầu chọn chưa được hé lộ cho bất kỳ ai. Khác với mọi năm, ngay cả người đoạt giải cũng không được thông báo trước sự kiện.
Jude Bellingham (Anh, Real Madrid)
Ousmane Dembele (Pháp, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Italy, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Desire Doue (Pháp, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Hà Lan, Inter)
Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
Viktor Gyokeres (Thụy Điển, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Na Uy, Manchester City)
Achraf Hakimi (Morocco, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Anh, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Ba Lan, Barcelona)
Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
Kylian Mbappe (Pháp, Real Madrid)
Scott McTominay (Scotland, Napoli)
Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain)
Joao Neves (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Pháp, Bayern)
Cole Palmer (Anh, Chelsea)
Pedri (Tây Ban Nha, Barcelona)
Raphinha (Brazil, Barcelona)
Declan Rice (Anh, Arsenal)
Fabian Ruiz (Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool)
Virgil van Dijk (Hà Lan, Liverpool)
Vinicius Junior (Brazil, Real Madrid)
Vitinha (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Đức, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona).
- Quả bóng vàng nam (cầu thủ nam xuất sắc nhất)
- Quả bóng vàng nữ (cầu thủ nữ xuất sắc nhất)
- Thủ môn xuất sắc (Cúp Yashin)
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Cúp Kopa)
- Tiền đạo xuất sắc nhất (Cúp Gerd Muller)
- Huấn luyện viên xuất sắc nhất (Cúp Johan Cruyff)
- Câu lạc bộ xuất sắc nhất.
Giải thưởng Quả bóng vàng do 100 nhà báo đại diện 100 quốc gia có đội tuyển nằm trong top 50 của bảng xếp hạng FIFA (50 đội nam, 50 đội nữ) được quyền tham gia bầu chọn. Mỗi phiếu bầu ghi tên 10 cầu thủ, chấm điểm từ cao xuống thấp.
Cầu thủ nào có tổng điểm cao nhất sẽ giành giải Quả bóng vàng 2025. Các tiêu chí chấm điểm được ban tổ chức công bố là phong độ cá nhân, thành tích tập thể, tinh thần chơi đẹp (fair play).
Danh hiệu Quả bóng vàng 2025 được công bố tại Paris, Pháp. Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 diễn ra lúc 2h ngày 23/9, phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube FPT Bóng đá).