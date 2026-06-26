Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/6/2026 - XSVL 26/6

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 26/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 26/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/6/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 26/6/2026

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- XSVL 19/6/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19/6/2026 có giải đặc biệt là 446202 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 19/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19/6/2026.

- XSVL 12/6/2026

Kết quả xổ số ngày 12/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng có giải đặc biệt là 805696 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 12/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 12/6/2026.

- XSVL 5/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long công bố kết quả xổ số ngày 5/6/2026 với giải đặc biệt là 591978 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 5/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 5/6/2026.

- XSVL 29/5/2026

Kết quả xổ số ngày 29/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng như sau:

XSVL 29/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 29/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp,TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang và Long An quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Vĩnh Long ở đâu?

Người chơi có thể mua vé số Vĩnh Long tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Vĩnh Long quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSVL do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15 thứ Sáu hàng tuần.

Trúng xổ số Vĩnh Long nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hoặc tại chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

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