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Trực tiếp: Công bố quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm
(VTC News) -
Hà Nội giới thiệu Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping và bản đồ quy hoạch.
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