Đóng

Trực tiếp: Công bố quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm

(VTC News) -

Hà Nội giới thiệu Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping và bản đồ quy hoạch.

Nguồn:
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm