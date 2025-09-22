Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại Futsal châu Á 2026

Đội tuyển Việt Nam đấu với Trung Quốc (18h30 ngày 22/9)

Đội tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận thứ hai vòng loại giải Futsal châu Á 2026. Huấn luyện viên Diego Giustozzi và các học trò được đánh giá cao hơn so với đối thủ ở trận này. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cần thận trọng khi Trung Quốc có lợi thế sân nhà.

Ở trận ra quân, Phạm Đức Hòa và đồng đội đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 9-1. Sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Minh Trí chưa ảnh hưởng nhiều đến cách chơi và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam khi gặp đối thủ yếu.

Đội tuyển futsal Việt Nam đấu với Trung Quốc.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển futsal Việt Nam đứng thứ 26. Trong khi đó, Trung Quốc vừa tụt xuống vị trí 85 thế giới. Sự chênh lệch này phản ánh đúng khoảng cách trình độ giữa 2 đội bóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không được chủ quan.

Trong trận đấu đầu tiên, đội tuyển Trung Quốc chỉ thua Lebanon - đội bóng hạng 54 thế giới từng cạnh tranh suất dự World Cup với đội tuyển Việt nam - với cách biệt 1 bàn (1-2). Đội chủ nhà có thể gây ra nhiều khó khăn cho các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi bằng lối chơi phòng ngự quyết liệt.

Nếu đánh bại đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam tiến gần hơn đến vòng chung kết giải Futsal châu Á 2026. Phạm Đức Hòa và đồng đội cũng cần tính đến việc tích lũy bàn thắng nhiều nhất có thể để tạo lợi thế trước cuộc đối đầu Lebanon ở lượt trận cuối, nhiều khả năng là trận quyết định ngôi đầu bảng.