Trực tiếp bóng đá Uruguay vs Tây Ban Nha 7h ngày 27/6, kết quả World Cup 2026

TRỰC TIẾP tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha Uruguay 0 0 Tây Ban Nha Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha bắt đầu lúc 7h ngày 27/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha mới nhất tại đây.

Thông tin trận Uruguay vs Tây Ban Nha (7h ngày 27/6) Trận Uruguay vs Tây Ban Nha thuộc lượt cuối bảng H World Cup 2026, diễn ra trên sân Estadio Akron ở Zapopan, Mexico. Trọng tài chính của trận đấu là Ismail Elfath. Trước lượt trận này, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng H với 4 điểm sau 2 trận. Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, trong đó Uruguay xếp trên nhờ số bàn thắng ghi được. Ả Rập Xê Út đứng cuối bảng với 1 điểm. Uruguay đấu với Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 3 bảng H World Cup 2026. Uruguay và Tây Ban Nha từng gặp nhau 2 lần ở World Cup. Hai đội hòa 2-2 tại vòng bảng cuối cùng năm 1950 và hòa 0-0 ở vòng bảng World Cup 1990. Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Tây Ban Nha có tỷ lệ thắng 62,4%, Uruguay là 15,7%, còn khả năng hòa là 21,9%. Opta cũng đánh giá Tây Ban Nha có 84,7% cơ hội đứng đầu bảng H, trong khi tỷ lệ đi tiếp của Uruguay là 36,4%.

Cách xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha trên VTV Trận Uruguay vs Tây Ban Nha được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 7h ngày 27/6. Khán giả có thể xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home. Link xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html. Trận Uruguay vs Tây Ban Nha được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6. Để xem trực tiếp World Cup 2026 trên điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store. Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”. VTV bố trí ô riêng cho World Cup 2026 ở khu vực này. Khán giả nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra. Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.

Đội hình Uruguay vs Tây Ban Nha Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Uruguay và Tây Ban Nha được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 5h30 giờ Việt Nam). Đội hình dự kiến Uruguay: Muslera; Sanabria, Olivera, Caceres, Varela; Ugarte; Araujo, Valverde, Bentancur, Canobbio; Vinas. Tây Ban Nha: Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro; Pedri, Rodri, Olmo; Williams, Yamal, Oyarzabal.

Bảng H World Cup 2026 Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Uruguay vs Tây Ban Nha, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng H như sau. XH Đội T HS Đ 1 Tây Ban Nha 2 4-0 4 2 Uruguay 2 3-3 2 3 Cape Verde 2 2-2 2 4 Ả Rập Xê Út 2 1-5 1

Lực lượng, phong độ Tây Ban Nha trước trận gặp Uruguay Tây Ban Nha có 4 điểm sau 2 lượt trận ở bảng H. Đội bóng châu Âu hòa Cape Verde 0-0 trong trận ra quân, sau đó thắng Ả Rập Xê Út 4-0. Lamine Yamal mở tỷ số, Mikel Oyarzabal lập cú đúp, bàn còn lại đến từ pha phản lưới của Hassan Altambakti. Tây Ban Nha chưa thủng lưới tại World Cup 2026. Opta thống kê đội tuyển này giữ sạch lưới trong 3 trận World Cup gần nhất và chỉ đối mặt 21 cú sút ở 4 trận gần nhất tại giải. Yamal có bàn thắng đầu tiên tại World Cup trong trận gặp Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters) Lamine Yamal ghi bàn vào lưới Ả Rập Xê Út khi 18 tuổi 343 ngày, trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở World Cup. Nếu tiếp tục ghi bàn trước Uruguay, cầu thủ của Barcelona sẽ gia nhập nhóm rất hiếm những cầu thủ tuổi teen ghi bàn trong 2 trận World Cup liên tiếp. Về lực lượng, Victor Munoz vẫn nằm trong nhóm bỏ ngỏ khả năng ra sân. Lamine Yamal có thể tiếp tục đá chính, trong khi Nico Williams là phương án được cân nhắc sau 2 trận vào sân từ ghế dự bị.