Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Yemen hôm nay 9/9

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Yemen (19h ngày 9/9)

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Yemen có tính chất phân định ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam nắm lợi thế sau khi đánh bại U23 Bangladesh (2-0) và U23 Singapore (1-0). Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò chỉ cần hòa U23 Yemen để chắc suất tham dự vòng chung kết giải châu lục.

Sau những màn thể hiện ở 2 lượt trận đầu tiên, người hâm mộ có thể tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam. Đội chủ nhà cho thấy khả năng kiểm soát tốt, chơi an toàn và không mắc sai lầm trước những đối thủ yếu. Sơ đồ 3-4-3 với Nguyễn Đình Bắc trong vai trò "tiền đạo ảo" vận hành tốt.

U23 Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Khả năng phối hợp tấn công của U23 Việt Nam cũng được cải thiện, dù huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn thận trọng trong nửa đầu trận đấu. Vấn đề của U23 Việt Nam là khâu ra quyết định cuối cùng ở giai đoạn kết thúc pha bóng. Các cầu thủ chưa đủ quyết đoán và sắc bén ở những đường chuyền, cú sút.

U23 Yemen không phải đối thủ mạnh. Đội bóng Tây Á cho thấy họ chỉ ngang ngửa với U23 Bangladesh và U23 Singapore, những đội bóng hoàn toàn lép vế trước U23 Việt Nam. Tuy vậy, U23 Yemen có khả năng phản công tốt hơn với những tiền đạo nhanh, khỏe.

U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cần tránh kịch bản xấu. Do hiệu số bàn thắng - bàn thua hiện tại không cao, U23 Việt Nam có thể gặp bất lợi nếu để thua U23 Yemen và chỉ đứng nhì bảng. Nếu điều này xảy ra, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội khó cạnh tranh suất đi tiếp của một trong 4 đội nhì có thành tích cao nhất.