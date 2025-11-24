Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana, vòng loại U17 châu Á

U17 Việt Nam đấu với U17 Quần đảo Bắc Mariana (19h ngày 24/11)

Chiến thắng 6-0 trước U17 Singapore chưa đủ giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland cần tích luỹ chỉ số phụ nhiều hơn. Cuộc đối đầu với U17 Quần đảo Bắc Mariana là cơ hội tốt nhất để đội chủ nhà làm điều đó bởi đối thủ này bị đánh giá yếu nhất bảng.

Đội bóng đến từ vùng Thái Bình Dương thua U17 Malaysia tới 13 bàn không gỡ. Kết quả này không bất ngờ bởi Quần đảo Bắc Mariana luôn thuộc nhóm các đội yếu nhất của bóng đá châu Á ở mọi cấp độ. Do đó, nhiệm vụ của U17 Việt Nam không chỉ là chiến thắng mà còn là ghi nhiều bàn nhất có thể vào lưới đối thủ này.

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Singapore ở trận ra quân.

U17 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát và tấn công rất tốt ở trận ra quân. Kể cả khi huấn luyện viên Cristiano Roland thay người ở hiệp 2, hàng công U17 Việt Nam vẫn hiệu quả.

Điều đó cho thấy nhà cầm quân người Brazil đã chuẩn bị đầy đủ các phương án xoay tua cho U17 Việt Nam để ứng phó với mật độ 5 trận trong 8 ngày. U17 Việt Nam hoàn toàn có thể ra sân với đội hình khác và lối chơi khác ở trận thứ hai.