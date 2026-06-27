Trực tiếp bóng đá New Zealand vs Bỉ 10h ngày 27/6, bảng G World Cup 2026

Cập nhật tỷ số New Zealand vs Bỉ New Zealand 0 0 Bỉ Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa New Zealand và Bỉ bắt đầu lúc 10h ngày 27/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số New Zealand vs Bỉ mới nhất tại đây.

Thông tin trận New Zealand vs Bỉ (10h ngày 27/6) Trận New Zealand vs Bỉ thuộc lượt cuối bảng G World Cup 2026, diễn ra trên sân BC Place ở Vancouver, Canada. Trọng tài chính của trận đấu là Adham Makhadmeh. Trước lượt trận này, Ai Cập dẫn đầu bảng G với 4 điểm. Iran và Bỉ cùng có 2 điểm, nhưng Iran xếp trên nhờ số bàn thắng ghi được. New Zealand đứng cuối bảng với 1 điểm, hiệu số 3-5. New Zealand đấu với Bỉ ở lượt trận cuối bảng G World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên New Zealand và Bỉ gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. New Zealand chưa từng thắng tại World Cup sau 8 trận, trong khi Bỉ chỉ thua 1 trong 17 trận gần nhất ở vòng bảng World Cup. Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Bỉ có tỷ lệ thắng 81%, New Zealand là 6,9%, còn khả năng hòa là 12,1%. Thuật toán mô phỏng của Opta cũng đánh giá Bỉ còn 92,2% cơ hội vào vòng loại trực tiếp, trong khi tỷ lệ của New Zealand là 7%.

Đội hình New Zealand vs Bỉ Thông tin đội hình đá chính, dự bị của New Zealand và Bỉ được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 8h30 giờ Việt Nam).

Bảng G World Cup 2026 Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận New Zealand vs Bỉ, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng G như sau. XH Đội T HS Đ 1 Ai Cập 2 4-2 4 2 Iran 2 2-2 2 3 Bỉ 2 1-1 2 4 New Zealand 2 3-5 1

Cách xem trực tiếp New Zealand trên VTV Trận New Zealand vs Bỉ được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360. Để xem trực tiếp New Zealand vs Bỉ trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store. Trận New Zealand vs Bỉ được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6. Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu New Zealand vs Bỉ đang diễn ra. Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.

Lực lượng, phong độ New Zealand trước trận gặp Bỉ New Zealand có 1 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng châu Đại Dương hòa Iran 2-2 ở trận ra quân, trong đó Elijah Just lập cú đúp. Ở lượt thứ hai, New Zealand thua Ai Cập 1-3 dù Finn Surman ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Sau 2 trận, New Zealand ghi 3 bàn và thủng lưới 5 lần. Đội tuyển này từng dẫn trước trong cả 2 trận đầu tiên, nhưng chưa giữ được lợi thế đến hết trận. Opta thống kê New Zealand vẫn chưa thắng trận nào trong 8 lần ra sân tại World Cup, với 4 trận hòa và 4 thất bại. New Zealand chưa hết cơ hội đi tiếp ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters) New Zealand cần thắng Bỉ để duy trì cơ hội vào vòng loại trực tiếp. Đây cũng là cơ hội để đội bóng này tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup, sau các lần dự giải trước đó. Về lực lượng, New Zealand chưa ghi nhận ca chấn thương mới hay án treo giò trước trận gặp Bỉ. HLV Darren Bazeley có thể giữ phần lớn đội hình đá chính, trong khi Ben Old và Francis de Vries là các phương án được cân nhắc nếu đội tuyển này điều chỉnh hai biên.