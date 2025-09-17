Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Ratchaburi, giải AFC Champions League 2

Nam Định đấu với Ratchaburi (19h15 ngày 17/9)

Đối thủ đầu tiên của câu lạc bộ Nam Định tại AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa này là Ratchaburi. Trong cuộc tiếp đón đối thủ Thái Lan trên sân nhà, đại diện bóng đá Việt Nam phải thắng để chiếm lợi thế khi cạnh tranh suất đi tiếp.

Ratchaburi là đội bóng đứng thứ tư của Thai League 1 mùa trước. Họ khởi đầu mùa giải hiện tại với phong độ tốt. Đội bóng này đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Thai League 1 sau 4 trận bất bại (thắng 3 trận, hòa 1 trận).

CLB Nam Định quyết tâm cao ở đấu trường châu Á.

Dàn ngoại binh của đội bóng Thái Lan hùng hậu không kém CLB Nam Định. Họ có tới 10 cầu thủ nước ngoài, trong đó 3 suất Đông Nam Á cũng là những nhân tố chất lượng không tồi - Faiq Bolkiah (Brunei), Jesse Curran (Philippines) và Ikhsan Fandi (Singapore).

Trong khi đó, CLB Nam Định chưa ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải (thắng 2 trận, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại). Dù vậy, màn thể hiện của đội bóng thành Nam tại đấu trường châu Á hứa hẹn có nhiều khác biệt bởi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có thể sử dụng đội hình toàn ngoại binh.

Sức mạnh của CLB Nam Định khi có đầy đủ cầu thủ ngoại được thể hiện rõ qua trận đấu tập thắng đội tuyển Việt Nam 4-0. Vấn đề đáng nghi ngại đối với đội đương kim vô địch V.League chỉ là khả năng kết nối của các cầu thủ ngoại đắt giá.

Ở mùa giải trước, HLV Vũ Hồng Việt từng bố trí nhiều ngoại binh ở đấu trường châu Á, nhưng không đạt hiệu quả do thiếu sự ăn ý trong phối hợp. Do không có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, họ cần thời gian để bắt nhịp.