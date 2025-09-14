Trực tiếp bóng đá Man City vs Man Utd, vòng 4 Ngoại Hạng Anh hôm nay 14/9

Man City vs Man Utd (22h30 ngày 14/9)

Man City và Man Utd bước vào trận derby trong hoàn cảnh không tích cực sau khởi đầu mùa giải chật vật. Man City mới giành được 3 điểm, trong khi thành tích 4 điểm của đối thủ cùng thành phố cũng không tốt hơn là bao.

Ở mùa giải này, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola có sự xáo trộn đáng kể về lực lượng và lối chơi. Tính ổn định của Man City không còn như giai đoạn đỉnh cao những năm qua. Đội chủ sân Etihad vẫn cần thêm thời gian cho cuộc tái thiết.

Man Utd khởi đầu mùa giải đầy khó khăn dù chi ra tới gần 400 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề lớn nhất của Man City hiện tại nằm ở hàng phòng ngự. Khi không còn duy trì khả năng kiểm soát trận đấu xuất sắc như trước đây, những điểm yếu ở tuyến dưới của đội bóng này bắt đầu lộ ra.

Lực lượng của Man City trong trận đấu này cũng gặp vấn đề. Đội chủ nhà mất Omar Marmoush, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri và Rico Lewis do chấn thương.

Tình hình bất ổn của đối thủ giúp cơ hội thắng của Man Utd tăng thêm. Tuy nhiên, chính "Quỷ đỏ" cũng trong cơn khủng hoảng chưa có lối thoát.

Hệ thống của huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn đầy lỗ hổng. "Quỷ đỏ" vẫn rất yếu trong việc tổ chức phòng ngự và kiểm soát trận đấu. Việc nâng cấp hàng tiền đạo chỉ giúp Man Utd chơi phản công tốt hơn, nhờ vào khả năng xử lý cá nhân. Tuy nhiên, trong trận derby lần này, đội khách mất cả Matheus Cunha và Mason Mount.

Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Man City - Man Utd là 54%-22%.Cơ hội có điểm của Man Utd theo đánh giá của các trang dữ liệu dự đoán bóng đá lên tới 46%, có thể nói là cao. Việc Man City chống phản công yếu và hay mắc sai lầm ở hàng thủ có thể hợp với cách đá kiểu "cửa dưới" của Man Utd mỗi khi gặp các đối thủ mạnh.