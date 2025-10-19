Trực tiếp bóng đá Liverpool 1-2 Man Utd, vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh

Liverpool 1-2 Man Utd Hiệp 2 2' Mbeumo Gakpo 78' 84' Maguire

Trận đấu kết thúc Liverpool thua trận thứ tư liên tiếp.

Gakpo đánh đầu ra ngoài khi toàn bộ hàng thủ Man Utd đã đứng nhìn.

VÀO! Man Utd vượt lên Maguire đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền của Fernandes.

VÀO! Liverpool gỡ hòa Chiesa chuyền cho Gakpo dứt điểm cận thành. Trước đó, Florian Wirtz rất cố gắng cứu bóng sau khi Ekitike đột phá bất thành. Gakpo ghi bàn sau 3 lần sút trúng cột. (Ảnh: Reuters)

Liverpool dùng quyền thay người thứ tư để đưa Federico Chiesa vào thay Isak. Huấn luyện viên Slot không thay Salah dù cầu thủ người Ai Cập kém hiệu quả.

Ekitike đi vào từ biên trái và tung cú sút chệch khung thành.

Salah bỏ lỡ khó tin. Cầu thủ người Ai Cập không bị ai kèm, thoải mái ngắm chỉnh nhưng lại sút thẳng ra phía sau khung thành. Salah tiếp tục gây thất vọng. (Ảnh: Reuters)

Hugo Ekitike - mới vào sân thay Mac Allister - sút xa không trúng đích.

Mac Allister sút xa không trúng đích. Liverpool đá nhanh hơn, có vẻ sốt ruột hơn so với hiệp một. Liverpool tấn công dồn dập. (Ảnh: Reuters)

Isak vẫn lạc nhịp trên hàng công của Liverpool. Trong khi đó, Salah không tạo ra mối đe dọa đáng kể.

Gakpo lần thứ 3 trong trận đấu đưa bóng đến cột bên phải khung thành.

Liverpool và Man Utd chưa thay người.

Man Utd ghi bàn sớm và tạo ra thêm vài cơ hội từ những pha phản công. Liverpool phòng ngự không tốt, trong khi hàng công chưa có sự kết nối hiệu quả.

Cunha sút xa không trúng đích. Man Utd mở ra được khoảng trống sau loạt phối hợp bóng ngắn nhịp nhàng.

Van Dijk đánh bại cầu thủ Man Utd trong pha tranh chấp nhưng cú đánh đầu của anh quá nhẹ. Liverpool tăng dần sức ép nhưng hàng thủ Man Utd chống đỡ tốt. Liverpool tấn công nhiều ở cánh trái nhưng không hiệu quả. (Ảnh: Reuters)

Isak băng lên rất nhanh nhưng cú sút trong thế đối mặt lại đi thẳng vào vị trí thủ môn Man Utd chọn sẵn.

Gakpo tạt bóng trúng cột. Cầu thủ người Hà Lan sau đó chuyền cho Salah đánh đầu không gây nguy hiểm. Cánh trái của Liverpool tạo ra sức uy hiếp lớn hơn so với biên phải.

Isak sút ở vị trí không bị đối thủ áp sát nhưng cú chạm của anh quá tồi và không đưa bóng đi trúng khung thành.

Kerkez chuyền hỏng ngay trước khung thành. Thủ môn Liverpool kịp lao ra chặn cú sút, sau đó tiếp tục bay người cản phá pha dứt điểm tiếp theo của cầu thủ Man Utd. Hậu vệ Liverpool chơi không tốt. (Ảnh: Reuters)

Mamardashvili đẩy bóng đến đúng chân Cunha nhưng tiền đạo Man Utd giật mình và dứt điểm ra ngoài.

Diallo kéo theo 3 hậu vệ Liverpool, chuyền cho Fernandes sút xa chạm cột. Tình huống này tiếp tục là ví dụ cho thấy hàng thủ Liverpool phối hợp không tốt. Man Utd sẽ có nhiều khoảng trống khi phản công. (Ảnh: Reuters)

Salah chuyền rất hay cho Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan bình tĩnh lách qua hậu vệ Man Utd và tung cú sút dội cột.

Van Dijk bay người đánh đầu không trúng đích. Cơ hội đầu tiên của Liverpool đến từ tình huống đá phạt.

Man Utd đưa bóng lên cho tiền đạo bằng những đường chuyền dài của thủ môn và hậu vệ.

VÀO! Man Utd mở tỷ số Diallo kiến tạo. Mbeumo dứt điểm ở góc hẹp ghi bàn. Cặp trung vệ của Liverpool phối hợp phòng ngự không tốt. Mbeumo bứt lên giữa Van Dijk và Konate trước khi dứt điểm tung lưới Liverpool. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu bắt đầu Man Utd giao bóng.

Man Utd (3-4-3) Thủ môn: Senne Lammens (31); Hậu vệ: Matthijs de Ligt (4), Harry Maguire (5), Luke Shaw (23); Tiền vệ: Amad Diallo (16), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Diogo Dalot (20); Tiền đạo: Bryan Mbeumo (19), Mason Mount (7), Matheus Cunha (10).

Liverpool (4-2-3-1) Thủ môn: Giorgi Mamardashvili (25); Hậu vệ: Conor Bradley (12), Ibrahim Konate (5), Virgil van Dijk (4), Milos Kerkez (6); Tiền vệ: Ryan Gravenberch (38), Alexis Mac Allister (10); Tiền vệ công: Mohamed Salah (11), Dominic Szoboszlai (8), Cody Gakpo (18); Tiền đạo: Alexander Isak (9).