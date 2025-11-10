Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh, vòng 11 giải V.League 2025-2026

CAHN đấu với Hà Tĩnh (19h15 ngày 10/11)

Pha phản lưới của Lê Quang Hùng (CLB Công an TP.HCM) trong trận gặp Ninh Bình tạo sức ép cho CLB Công an Hà Nội. Khoảng cách giữa thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking và đội đầu bảng tăng lên thành 7 điểm.

CAHN còn 3 trận chưa đấu. Nguyễn Quang Hải và đồng đội phải giành đủ 9 điểm từ những trận này, bắt đầu từ cuộc chạm trán Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng 11 trước khi tính đến 2 trận đá bù còn lại.

CLB Công an Hà Nội vừa thua trận đầu tiên ở cúp châu Á.

CAHN chưa thua trận nào ở V.League mùa này. Đoàn quân của huấn luyện viên Polking cũng là đội thủng lưới ít nhất (5 lần). Những điểm hạn chế khiến đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia gặp khó ở đấu trường quốc tế không còn đáng ngại khi họ trở về sân chơi trong nước.

Trong khi đó, Hà Tĩnh tiếp tục là đối thủ khó chơi đối với mọi đội bóng còn lại ở V.League, dù chất lượng đội hình không thuộc hàng mạnh. Chỉ có 1 đội ghi bàn ít hơn Hà Tĩnh (9 bàn) là Hoàng Anh Gia Lai (6 bàn).

Tuy nhiên, đội bóng miền Trung không dễ bị đánh bại nhờ hàng thủ chắc chắn. Trừ CAHN và Thể Công, không đội nào khác thủng lưới ít hơn Hà Tĩnh tính đến thời điểm này (10 bàn).