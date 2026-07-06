Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha 2h ngày 7/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bắt đầu lúc 2h ngày 7/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha mới nhất tại đây.
Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại AT&T Stadium ở Arlington, Texas, Mỹ. Đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha gặp Argentina hoặc Ai Cập ở tứ kết.
Opta đánh giá Tây Ban Nha có 48,6% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha là 25,6%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 25,8%.
Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 sau chiến thắng 2-1 trước Croatia. Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa, trước khi Goncalo Ramos lập công ở thời gian bù giờ.
Tây Ban Nha vượt qua Áo 3-0 ở vòng 1/16. Mikel Oyarzabal ghi 2 bàn, Pedro Porro đóng góp bàn còn lại trong trận đấu mà La Roja không để đối thủ sút trúng đích.
Hai đội từng gặp nhau 2 lần tại World Cup. Tây Ban Nha thắng 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 2010, còn trận đấu tại vòng bảng World Cup 2018 khép lại với tỷ số 3-3 sau cú hat-trick của Cristiano Ronaldo.
Trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tínhlà truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.