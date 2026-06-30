Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy bắt đầu lúc 0h ngày 1/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy mới nhất tại đây.
Bờ Biển Ngà gặp Na Uy ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại sân vận động AT&T ở Arlington (Texas, Mỹ). Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng của Bờ Biển Ngà và Na Uy lần lượt là 21,6% - 56,1%. Khả năng trận đấu kéo sang hiệp phụ ở mức 22,3%.
Đây là màn so tài giữa 2 đội nhì bảng. Bờ Biển Ngà xếp sau Đức ở bảng E, trong khi Na Uy đứng sau Pháp tại bảng I. Đội thắng cặp Bờ Biển Ngà vs Na Uy gặp Brazil ở vòng 1/8.
Bờ Biển Ngà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Đội bóng châu Phi thắng Ecuador 1-0, thua Đức 1-2 và thắng Curacao 2-0 để kết thúc bảng E với 6 điểm.
Na Uy cũng có 6 điểm ở vòng bảng. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, thắng Senegal 3-2 và thua Pháp 1-4 ở lượt cuối bảng I. Bờ Biển Ngà ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng, còn Na Uy ghi 8 bàn nhưng cũng thủng lưới 7 lần sau 3 trận.
Đây là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà và Na Uy gặp nhau. Na Uy từng 2 lần đá knock-out World Cup và đều thua Italy, lần lượt ở các năm 1938 và 1998.
Thông tin đội hình xuất phát, dự bị của Bờ Biển Ngà và Na Uy được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (22h30 ngày 30/6, giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến
Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Amad Diallo, Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Yan Diomande; Nicolas Pepe, Ange-Yoan Bonny.
Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.
Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.