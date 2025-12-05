Trực tiếp bốc thăm World Cup 2026: Xác định bảng 'tử thần'

Bốc thăm World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 diễn ra tại Washington DC (Mỹ) từ 0h ngày 6/12 (giờ Việt Nam). Các đội tuyển được chia thành 12 bảng (mỗi bảng 4 đội).

Tính đến thời điểm bốc thăm, World Cup 2026 mới xác định được 42 đội tuyển tham dự vòng chung kết. Có 22 đội tuyển thi đấu vòng play-off châu Âu và liên lục địa để cạnh tranh 6 suất cuối cùng.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026 được chia vào 4 nhóm hạt giống dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Mỗi bảng đấu bao gồm đủ 4 đại diện của các nhóm hạt giống.

Mỹ, Mexico và Canada - 3 đội chủ nhà - mặc định nằm ở nhóm 1. Các đội giành "vé vớt" (chưa xác định) được xếp vào nhóm hạt giống số 4.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup lần đầu tiên có tên các đội Jordan, Uzbekistan, Cape Verde và Curacao. Ngoài ra, đội tuyển Haiti trở lại đấu trường này sau hơn 50 năm vắng mặt (từ 1974). Nam Phi và Qatar lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup không phải với tư cách chủ nhà.