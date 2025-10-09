+
++
Triều Tiên bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm
(VTC News) -
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.
Nguyễn Ngọc
Tin mới
Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch
13:47 09/10/2025
Đời sống
Dàn vũ khí hiện đại ở triển lãm quốc phòng Triều Tiên
13:44 09/10/2025
Tư liệu
Triều Tiên bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm
13:42 09/10/2025
Thời sự quốc tế
Triều Tiên bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm
13:36 09/10/2025
VTC NEWS TV
Điều tra nghi vấn về cái chết của thuyền viên rơi xuống biển ở Lâm Đồng tử vong
13:32 09/10/2025
Bản tin 113
Nguồn gốc gây rùng mình của một số nghi thức trong lễ cưới
13:30 09/10/2025
Gia đình
Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 10/2025
13:00 09/10/2025
Thị trường
Luật sư nói lý do Malaysia không cãi được FIFA, khó thoát tội gian lận nhập tịch
12:40 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Israel xác nhận thỏa thuận ngừng bắn, Hamas cam kết phóng thích toàn bộ con tin
12:37 09/10/2025
Thời sự quốc tế
4 loại thực phẩm tưởng sạch nhưng có thể chứa nhiều vi khuẩn
11:54 09/10/2025
Gia đình
Lâm Đồng - Khi ba dòng chảy hợp thành sức mạnh mới
11:51 09/10/2025
Chính trị
Tây Ninh phấn đấu đến 2030 là trung tâm kết nối chiến lược Đông Nam Bộ và ĐBSCL
11:50 09/10/2025
Tin nhanh 24h
Giải cứu cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị bị lừa bán vào khu tự trị ở Campuchia
11:43 09/10/2025
Tin nóng
Công nghệ 9/10: ‘Chiếc túi thần kỳ’ giúp ba nhà hóa học giành Nobel 2025
11:42 09/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Học suốt đời - động lực đổi mới giáo dục, đổi mới tương lai
11:38 09/10/2025
Giáo dục
VPBank - cứng tầm là 'con tướng mạnh' 2 lần đồng hành cùng huyền thoại G-DRAGON
11:34 09/10/2025
Ca Nhạc
Cận cảnh siêu dự án khiến loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vướng vòng lao lý
11:33 09/10/2025
Đầu Tư
Lịch âm 10/10 - Âm lịch hôm nay 10/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 10/10/2025
11:33 09/10/2025
Lịch vạn niên
Cảnh đắp đê ngăn lũ trong đêm lớn chưa từng thấy ở Bắc Ninh trong nhiều năm qua
11:31 09/10/2025
VTC NEWS TV
Sinh viên bị cô lập giữa lũ, trường đại học lập đội cứu trợ khẩn cấp trong đêm
11:29 09/10/2025
Giáo dục
Lãi suất cho vay mua nhà ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 10/2025?
11:28 09/10/2025
Tài chính
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
11:19 09/10/2025
Tin nhanh 24h
Những chuyến xe cứu trợ, nắm cơm nghĩa tình xuyên đêm đến tâm lụt Thái Nguyên
11:18 09/10/2025
Đời sống
Cứu hộ liều mình cứu bé 2 tháng tuổi trong dòng nước lũ cuồn cuộn ở Thái Nguyên
11:15 09/10/2025
Tin nóng
Lam Hà SG trở thành nhà phân phối độc quyền Greenfinger Bebegrow tại Việt Nam
11:00 09/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Điều gì xảy ra khi vắt chanh vào phở bò?
10:56 09/10/2025
Tư vấn
Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây tranh cãi
10:52 09/10/2025
Hoa hậu
Mỹ truy tố nghi phạm gây ra vụ cháy rừng thảm khốc nhất lịch sử Los Angeles
10:42 09/10/2025
Thế giới
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
10:39 09/10/2025
Thời sự quốc tế
Lâm Đồng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần I, nhiệm kỳ 2025-2030
10:31 09/10/2025
Chính trị