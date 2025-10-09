Đóng

Triều Tiên bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

(VTC News) -

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.

Nguyễn Ngọc
