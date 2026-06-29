Triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa mở cửa đón người dân có gì đặc biệt?

Theo đồ án được công bố, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội. Quy hoạch xác định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời định hướng phát triển theo các mốc năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu với chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.