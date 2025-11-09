Đóng

Tranh cãi video tôn bay cắt đôi cây dừa ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Một video ghi lại cảnh cây dừa được cho là bị cắt đôi bởi tấm tôn bay trong bão số 13 ở Đắk Lắk khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới