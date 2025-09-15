Đóng

Tranh cãi đề xuất lắp điện mặt trời mái nhà phải đăng ký EVN

(VTC News) -

Dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc EVN muốn xử phạt vi phạm hành chính nếu lắp điện mặt trời mái nhà tự sử dụng mà không thông báo cho đơn vị quản lý.

QUỲNH TRANG
