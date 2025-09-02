Trấn Thành thẫn thờ, thốt lên 'hay quá' 20 lần khi xem ‘Mưa đỏ’

(VTC News) -

Sau 12 ngày công chiếu, Mưa đỏ đã cán mốc hơn 400 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng phòng vé nội địa.

Không chỉ khán giả, giới nghệ sĩ cũng dành nhiều lời khen cho tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Mới đây, Trấn Thành đã chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức bộ phim. Anh cho biết vì bận rộn với lịch quay phim Tết nên giờ mới có dịp ra rạp xem Mưa đỏ và đã thực sự bất ngờ trước chất lượng của tác phẩm.

Trấn Thành dành nhiều lời khen cho phim "Mưa đỏ"

"Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật.

Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó. Bác DOP quay phim này xuất sắc đến mức qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm đó", Trấn Thành viết.

Nam đạo diễn – diễn viên khẳng định Mưa đỏ là bộ phim lịch sử về chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem, đồng thời nhắn nhủ khán giả hãy ra rạp để cảm nhận trọn vẹn tác phẩm.

Mưa đỏ hiện đang có tốc độ tăng trưởng nhanh, được dự đoán sẽ sớm vượt qua doanh thu 427 tỷ đồng của Bố già để lọt vào Top 4 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Giới chuyên môn nhận định phim hoàn toàn có khả năng soán ngôi Mai – tác phẩm đang giữ kỷ lục phòng vé Việt Nam.

Phim "Mưa đỏ" dẫn đầu phòng vé mùa lễ 2/9.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, Mưa đỏ tiếp tục dẫn đầu phòng vé, gần như không có đối thủ. Hiện tại, tác phẩm cũng là phim duy nhất khai thác đề tài lịch sử chiến tranh lọt Top 10 phim Việt ăn khách nhất.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho rằng, thành công của những tác phẩm điện ảnh gần đây chứng minh khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành với dòng phim chiến tranh, cách mạng – thể loại từng bị gắn mác là phim “cúng cụ”.

Ông nhấn mạnh, điều đáng mừng là ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu lịch sử dân tộc thông qua các sản phẩm văn hóa được đầu tư nghiêm túc, chân thực và giàu tính nghệ thuật.