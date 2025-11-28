Đóng

Top 10 quân đội mạnh nhất thế giới 2025

(VTC News) -

Bảng xếp hạng top 10 quân đội mạnh nhất thế giới năm 2025 lộ diện, dẫn đầu vẫn là Mỹ tiếp theo Nga và Trung Quốc.

Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới