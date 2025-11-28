+
Top 10 quân đội mạnh nhất thế giới 2025
(VTC News) -
Bảng xếp hạng top 10 quân đội mạnh nhất thế giới năm 2025 lộ diện, dẫn đầu vẫn là Mỹ tiếp theo Nga và Trung Quốc.
Chìm tàu cá, 1 người chết và 2 người mất tích
17:18 28/11/2025
Tin nhanh 24h
Top 10 quân đội mạnh nhất thế giới 2025
17:16 28/11/2025
Reels
Chủ tịch Thái Nguyên ra 'tối hậu thư', yêu cầu xử lý ngập úng khu vực trung tâm
17:03 28/11/2025
Tin nóng
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Macau, vòng loại U17 châu Á 2026
17:00 28/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Sinh nhật LOTTE MART: Mua sắm siêu tiết kiệm và thử vận may trúng ô tô
16:57 28/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đường dây buôn lậu vàng 1.200 tỷ đồng: Hé lộ danh sách những kẻ mua vàng
16:56 28/11/2025
VTC NEWS TV
FPT xây dựng hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, đồng hành thúc đẩy ngành bán dẫn
16:55 28/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Bộ GD&ĐT: Còn bất cập trong công tác thăng hạng giáo viên
16:53 28/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm
16:52 28/11/2025
Văn hóa - Giải trí
Bắt kẻ trộm đồ lót mới phát hiện sát thủ chọn nạn nhân theo bảng chữ cái
16:47 28/11/2025
Tư liệu
Doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh có thể lên 300 triệu đồng
16:47 28/11/2025
Tài chính
Xót xa cảnh đưa cả trăm thi thể khỏi chung cư cháy rụi ở Hong Kong
16:21 28/11/2025
Thời sự quốc tế
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc Nhân dân làm tâm điểm mọi quyết định
16:15 28/11/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư: Bảo đảm mọi trẻ bị bỏ rơi đều được tiếp nhận, chăm sóc an toàn
16:07 28/11/2025
Chính trị
Tiểu sử tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng
16:06 28/11/2025
VTC NEWS TV
XSMB 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/11/2025
16:01 28/11/2025
Xổ số miền Bắc
Nhiều doanh nghiệp chưa tin tưởng vào năng lực thực hiện của hợp tác xã
16:00 28/11/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Ba năm ChatGPT: Từ hiện tượng công nghệ đến những tác động xã hội sâu rộng
15:57 28/11/2025
AI
Ông Trump: Mỹ sẽ 'tạm ngừng nhập cư vĩnh viễn' từ các nước thế giới thứ ba
15:55 28/11/2025
Thời sự quốc tế
Vingroup trở thành doanh nghiệp đầu tiên có vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng
15:54 28/11/2025
Tài chính
Nga phát hành lịch ảnh ông Putin, mỗi tháng một thông điệp truyền cảm hứng
15:46 28/11/2025
Thời sự quốc tế
'Đế chế' Mailisa tạm ngưng hoạt động: 2.000 nhân viên sẽ ra sao?
15:42 28/11/2025
Reels
Bão số 15 Koto còn giật cấp 13, Biển Đông lại sắp đón thêm một áp thấp nhiệt đới
15:37 28/11/2025
Thời tiết
Uống nước táo đỏ kỷ tử mỗi ngày có tác dụng gì?
15:35 28/11/2025
Tư vấn
XSMT 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/11/2025
15:15 28/11/2025
Xổ số miền Trung
Hà Nội sắp đối thoại gì với người dân về nhà ở xã hội?
15:14 28/11/2025
Bất động sản
Đề xuất thêm 76 thuốc vào danh mục BHYT chi trả, nhiều nhất là thuốc trị ung thư
15:12 28/11/2025
Tin tức
TP.HCM xem xét phương án khởi công cầu Cần Giờ ngay tháng 1/2026
15:11 28/11/2025
Đầu Tư
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
15:05 28/11/2025
Giới trẻ
Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 28/11/2025 - XSGL 28/11
15:05 28/11/2025
Xổ số miền Trung