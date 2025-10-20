Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam

(VTC News) -

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong khuôn khổ khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 20/10 cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 25/10/2025.

Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, Công ước được Đại hội đồng thông qua ngày 24/12/2024, là văn kiện quốc tế đầu tiên toàn diện về phòng, chống tội phạm mạng, đặt mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong điều tra, dẫn độ, hỗ trợ pháp lý và ngăn chặn hành vi phạm tội sử dụng công nghệ thông tin.

Việc Hà Nội được chọn là địa điểm tổ chức lễ mở ký thể hiện vai trò ngày càng được quốc tế ghi nhận của Việt Nam trong các nỗ lực thúc đẩy ngoại giao đa phương và đóng góp vào quản trị toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số.

Theo Bộ Ngoại giao, sự kiện dự kiến có sự tham dự của Tổng Thư ký António Guterres, lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cùng khoảng 100 quốc gia và các tổ chức quốc tế.