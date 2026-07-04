Tổng thống lâm thời Venezuela tặng Huân chương cho quân khuyển của đoàn Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, tối 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đến thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela.

Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương, từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ. Ngoài ra có 3 chú chó khác từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025.

Đây là lần thứ ba Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn công tác tại Venezuela gồm 124 thành viên và đội chó nghiệp vụ.

8 chú chó nghiệp vụ gồm O Lát, Vát, Ja Vo, Jun Ka, Kun Mat, Jin Ka, Ot Ky, Xu Kip là những “vũ khí đặc biệt”, luôn sát cánh cùng cán bộ, huấn luyện viên, đóng góp không ngừng vào những kết quả chung mà đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Venezuela lần này.

Mặc dù thời gian triển khai gấp, quãng đường cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc hết sức khó khăn, trong khi các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro, song đoàn công tác đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút để vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Venezuela, nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn.

Đoàn đã đưa nhiều nạn nhân ra khỏi các công trình sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại hiện trường và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Những kết quả đạt được thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả và truyền thống nhân ái, trách nhiệm của dân tộc Việt Nam.