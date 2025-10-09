Tổng Bí thư Kim Jong-un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên

Sáng 9/10 (theo giờ địa phương), tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sang thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Đúng 10h, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Ðoàn đại biểu cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất.

Tổng Bí thư Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong khung cảnh rực rỡ cờ hoa và sự hô vang nồng nhiệt của đông đảo các tầng lớp nhân dân Triều Tiên có mặt tại Cung Thể thao, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng Bí thư Kim Jong-un và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Hai nhà lãnh đạo nghe giới thiệu và bắt tay các quan chức cấp cao 2 nước tham dự lễ đón; Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự; quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước Việt Nam - Triều Tiên, 21 loạt đại bác chào mừng.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận những phương hướng hợp tác đưa mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất và phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.