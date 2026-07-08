Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội tổng rà soát thực chất nguồn lực phát triển

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên; triển khai thực hiện Nghị quyết 2 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, chiều 8/7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy phải nhìn thẳng vào hạn chế, tồn tại.

Cụ thể là tăng trưởng chưa đạt kịch bản, khoảng cách đến mục tiêu cả năm còn lớn; nguồn lực lớn chưa được chuyển hóa đầy đủ thành tăng trưởng; đầu tư công có chuyển biến nhưng hiệu quả lan tỏa chưa tương xứng; động lực tăng trưởng mới chưa đủ để thay đổi cấu trúc nền kinh tế; việc xử lý một số điểm nghẽn dân sinh và đô thị còn chậm...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội phải xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Thành phố phải xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và từng cấp chính quyền.

"Thành phố không thể điều hành theo cách bình quân, chờ đến cuối quý mới đánh giá kết quả. Phải giao chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, từng cá nhân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tổ chức một cuộc tổng rà soát thực chất về toàn bộ nguồn lực phát triển của thành phố, bao gồm quỹ đất, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu và khoa học - công nghệ.

Hà Nội phải xác định rõ nguồn lực nào đang được khai thác hiệu quả, nguồn lực nào sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang "đóng băng"; ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải tập trung xử lý ngay.

"Những việc tạo kết quả trong năm 2026 phải làm quyết liệt, những việc tạo năng lực cho năm 2027 phải chuẩn bị trước về chính sách, nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Đánh giá việc giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc là dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố không thể để tình trạng "đóng băng nguồn lực" hoặc chậm trễ, lãng phí các cơ hội; không để trụ sở, đất công, công trình công cộng bị bỏ hoang trong khi thành phố còn thiếu nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở và hạ tầng đô thị.

Đối với các dự án trọng điểm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Hà Nội tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai.

Trong đó, ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà ở và các trục kết nối vùng.

"Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sống tốt cho người dân tại nơi ở mới. Một số dự án trọng tâm của Hà Nội là cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ trong quá trình tổ chức triển khai và vận hành", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Thành phố cũng phải tập trung chỉ đạo, triển khai phát triển hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện và các thiết chế xã hội thiết yếu đồng bộ cùng với nhà ở, sân vận động, làng Olympic và các công trình dịch vụ.

Theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải công khai, minh bạch quỹ đất, giá đất, nghĩa vụ tài chính và cơ chế điều tiết giá trị đất tăng thêm, ưu tiên tái định cư, tái thiết sinh kế và hạ tầng công cộng, có phương án khai thác hiệu quả các công trình thể thao, văn hóa, thương mại.

Cho rằng Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích Thủ đô mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp công nghệ cao...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tập trung giải quyết những vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, đáng sống.

Thành phố cần lựa chọn một số vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026, trước hết là ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, rác thải, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, giáo dục và y tế.

"Không thể giải quyết tất cả trong một thời gian ngắn, nhưng việc đã chọn phải làm đến nơi đến chốn, kết quả đầu ra rõ ràng để người dân cảm nhận được những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt bảo đảm mọi học sinh được đến trường an toàn, thuận lợi và được học tập trong điều kiện tốt hơn.

Hà Nội cần chủ động rà soát nhu cầu trường, lớp, giáo viên và cơ sở vật chất theo từng địa bàn, nhất là các khu vực dân số tăng nhanh, các xã, phường mới và nơi có nhiều công nhân, người lao động; kiểm soát chi phí bất hợp lý cho phụ huynh; cần sắp xếp lại mạng lưới trường học.

Đi kèm với đó là triển khai tốt chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn trường học, nâng chất lượng dạy học, từng bước xây dựng trường học số và quan tâm hơn đến giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội phải chủ động phối hợp với các địa phương trong Vùng Thủ đô để đề xuất kịp thời với Trung ương các cơ chế và dự án cần thiết, không để mỗi địa phương phát triển riêng lẻ, làm giảm hiệu quả đầu tư và sức lan tỏa của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, đồng thời chuẩn bị từ sớm cho năm 2027 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Các nhiệm vụ quyết định tăng trưởng năm 2027 như xây dựng danh mục dự án, bố trí vốn, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, nhân lực... phải được triển khai ngay từ nửa cuối năm 2026, không để sang năm mới mới bắt đầu thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy được yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp đối với các nhiệm vụ trọng tâm và những điểm nghẽn lớn; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo mục tiêu, tiến độ và kết quả, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn hệ thống chính trị Hà Nội làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

"Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn, nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; phải hiện đại hơn, nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của Thủ đô; phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân Thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển; phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, động lực mới có sức lan tỏa cho cả nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận.