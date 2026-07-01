Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp

(VTC News) -

Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chủ trì hội nghị.

Sau 1 năm triển khai, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh.

Ở Trung ương, cơ cấu tổ chức Chính phủ được sắp xếp từ 22 bộ, cơ quan ngang bộ xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ; số cơ quan thuộc Chính phủ giảm từ 8 xuống còn 5. Các tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, giảm mạnh số lượng cục, vụ, chi cục và tổ chức tương đương; đồng thời chấm dứt mô hình tổng cục.

Ở địa phương, cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 27 tỉnh, 7 thành phố; 3.321 đơn vị hành chính cấp xã gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu; đồng thời kết thúc hoạt động của 696 đơn vị hành chính cấp huyện.

Hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp cũng được sắp xếp lại với 467 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 10.066 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với sắp xếp tổ chức, việc bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được triển khai nhằm bảo đảm bộ máy mới hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tính đến ngày 8/6/2026, tổng số cán bộ, công chức ở các bộ, cơ quan ngang bộ là hơn 93.000 người; tại các địa phương là hơn 215.000 người.

Trong quá trình sắp xếp, công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu tác động được chú trọng. Năm 2025, cả nước thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho 209.598 người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.