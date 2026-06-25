Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảm bảo vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương các cơ quan Trung ương và các địa phương thuộc 4 khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị hơn một năm qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, trong đó phải tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, những văn bản còn nợ đọng được coi là những điểm nghẽn đã được chỉ ra tại phiên họp; tinh thần là cơ quan nào chủ trì phải chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng sản phẩm, không để tình trạng kéo dài từ tháng này sang tháng khác, từ quý này sang quý khác, từ năm này sang năm khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung, xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung phải tạo ra giá trị thực cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, hình thành thị trường dữ liệu, góp phần thúc đẩy kinh tế số và góp phần tăng trưởng cho nền kinh tế.

Mỗi cơ quan, địa phương phải coi việc xây dựng và làm sạch dữ liệu là trách nhiệm chính trị của mình, không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc là cơ quan khoa học công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị, ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung. Những điều này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn trở thành nguyên tắc quản trị bắt buộc của một quốc gia số.

Đẩy mạnh các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị của chính quyền ba cấp đồng bộ, thông suốt và hiệu quả. Tập trung hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ từ Trung ương đến cấp xã, đảm bảo các điều kiện để chính quyền các cấp vận hành trên môi trường số thực sự thuận lợi.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Tập trung hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia vận hành thông suốt, hiệu quả, thủ tục nào đã có dữ liệu thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại.

Mục tiêu cuối cùng là dịch vụ công trực tuyến phải thực chất, thuận tiện để giữ sử dụng, giảm được thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp”.

Toàn cảnh phiên họp.

Riêng việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành, quản lý công việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần có tư duy chủ động nhưng tuyệt đối không chủ quan, phải coi trí tuệ nhân tạo là phương thức hỗ trợ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc, xác định trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhưng không thể thay thế được trách nhiệm, thẩm quyền và việc đưa ra các quyết định của con người.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phải được bảo đảm theo hướng có kiểm soát, có trách nhiệm, tránh lạm dụng và triển khai theo mô hình tập trung, dùng chung, tránh phân tán, trùng lặp, lãng phí nguồn lực, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn dữ liệu ngay từ khâu thiết kế và sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý phải đảm bảo vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia, bởi thực tế cho thấy chuyển đổi số càng sâu rộng thì nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ dữ liệu, tấn công mạng, tội phạm mạng, tin giả, xấu độc càng gia tăng.

Yêu cầu các cơ quan phải quán triệt nguyên tắc mọi hệ thống số cơ sở dữ liệu nền tảng số phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn, an ninh ngay từ đầu, không phải làm xong rồi mới bổ sung giải pháp bảo mật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dữ liệu quốc gia, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp bị lộ, lọt, mua bán hoặc khai thác trái phép.

Các đại biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết: "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả sản phẩm đầu ra. Tôi đề nghị từ nay nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu kiểm chứng được, con người sử dụng thực tế và tạo ra hiệu quả thực chất.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị mình gương mẫu đi đầu, sử dụng công cụ quản trị, điều hành, đồng thời phải đưa kết quả thực hiện thành tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm chậm trễ.

Điều quyết định thành công trong giai đoạn hiện nay là kỷ luật thực thi tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu".