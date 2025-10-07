Đóng

Toàn cảnh mưa như 'bom nước' khiến giao thông Hà Nội tê liệt sáng nay

(VTC News) -

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt.

 


