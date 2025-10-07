+
++
Toàn cảnh mưa như 'bom nước' khiến giao thông Hà Nội tê liệt sáng nay
(VTC News) -
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt.
Tin mới
11:34 07/10/2025
Reels
Trước Yến Nhi, từng có hoa hậu cùng tên gây tranh cãi gay gắt vì phát ngôn
11:32 07/10/2025
Hoa hậu
Đặt xe công nghệ 'khó hơn lên trời' ngày Hà Nội ngập lụt
11:30 07/10/2025
Thị trường
Lốc xoáy quật đổ tường, trụ điện ở Hải Phòng
11:29 07/10/2025
Đời sống
Lở đất vùi lấp lán trại trong đêm, 2 vợ chồng ở Thanh Hoá tử nạn
11:27 07/10/2025
Tin nóng
Nữ công nhân nguy kịch do nhiễm xoắn khuẩn hiếm trong nước ngập
11:13 07/10/2025
Tin tức
Vì sao nhà ‘siêu mỏng - siêu méo’ vẫn ngang nhiên tồn tại giữa Thủ đô?
11:08 07/10/2025
VTC NEWS TV
Đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang trong trưa nay
11:03 07/10/2025
Thị trường
Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống cô gái bị xe container tông nguy kịch
11:01 07/10/2025
Tin tức
Hoàn lưu bão số 11 mang theo 'bom nước', Hà Nội ngập mọi nẻo đường
10:53 07/10/2025
VTC NEWS TV
Sale thần tốc - giá giảm sốc: MediaMart sale lớn đến 50% hàng nghìn mặt hàng
10:49 07/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lịch âm 8/10 - Âm lịch hôm nay 8/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 8/10/2025
10:40 07/10/2025
Lịch vạn niên
Phố phường Hà Nội mênh mông trong nước, công an dầm mưa đẩy xe chết máy giúp dân
10:38 07/10/2025
Sống đẹp
40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Mẫu thức ăn dương tính vi khuẩn
10:32 07/10/2025
Tin tức
Hà Nội ngập tứ bề, người dân ngã sõng soài, xe chết máy la liệt giữa phố
10:26 07/10/2025
Tin nóng
Người dùng nên làm điều này ngay để tránh mất tài khoản Zalo
10:14 07/10/2025
Thủ thuật
Thái Nguyên mưa như trút, mực nước sông Cầu có thể vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024
10:12 07/10/2025
Tin nóng
Nam ca sĩ lần đầu tiên đưa cải lương vào âm nhạc cổ động là ai?
10:03 07/10/2025
Ca Nhạc
Loại hạt được ví như 'thịt không xương', bổ ngang thịt bò, hỗ trợ ngừa ung thư
10:00 07/10/2025
Tư vấn
Bảng giá ô tô Toyota mới nhất tháng 10/2025
09:52 07/10/2025
Thị trường
Dân mạng đồng loạt khoe ảnh siêu trăng đẹp mê hồn trong đêm Trung thu 2025
09:42 07/10/2025
Giới trẻ
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2025
09:36 07/10/2025
Thị trường
Hà Nội mênh mông biển nước
09:36 07/10/2025
Tin nóng
Đường phố ngập sâu, người Hà Nội bì bõm lội nước đi làm rồi bất lực quay về
09:33 07/10/2025
Tin nóng
Hà Nội có 90 điểm úng ngập
09:28 07/10/2025
Bản tin 113
Tổng thống Venezuela: Nhóm khủng bố địa phương âm mưu đặt bom đại sứ quán Mỹ
09:27 07/10/2025
Thời sự quốc tế
Lời cảm ơn cha mẹ 'chưa học tới lớp 7' của thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội
09:20 07/10/2025
Chân dung
Vinamilk - doanh nghiệp F&B duy nhất được vinh danh Top10 Thương hiệu mạnh VN
09:20 07/10/2025
Kinh tế
Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đạt 8.500 USD/người vào năm 2030
09:12 07/10/2025
Đầu Tư
Hà Nội mưa lớn, Đại lộ Thăng Long ngập gần nửa mét, giao thông tê liệt kéo dài
09:07 07/10/2025
Tin nóng