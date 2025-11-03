Toàn cảnh lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025

Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), diễn ra lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 với chủ đề “Mùa thu hy vọng - Chia sẻ yêu thương” và chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lụt.
Tham dự lễ bế mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan ngoại giao, quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 10 ngày diễn ra sôi động, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa quốc gia, mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Theo Thủ tướng, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kết quả của Hội chợ lần này, Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án để tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026.
Ban tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025 vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp có “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Hội chợ.
Tại lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, theo thông tin từ ban tổ chức, trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, các cơ quan, doanh nghiệp đã ủng hộ đồng bào vùng lũ số tiền lên đến 316 tỷ đồng.
Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc.
Được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 quy tụ gần 3.000 gian hàng của khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương tại hội chợ trải rộng trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, công nghệ, hàng tiêu dùng và đặc biệt là các sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền.
Trong suốt 10 ngày diễn ra, hội chợ đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, giao dịch, với nhiều hoạt động nổi bật như hội nghị kết nối giao thương, trình diễn văn hóa dân gian, giới thiệu đặc sản vùng miền, và các phiên kết nối thương mại điện tử.
Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh giá trị hàng Việt, quảng bá thương hiệu địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường liên kết vùng và hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại.
Hội chợ mùa Thu đã trở thành điểm hẹn giao thương, kết nối xúc tiến đầu tư và văn hóa, khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị thương mại khu vực.
Hội chợ mùa Thu 2025 được đánh giá hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 nhất”, bao gồm: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.
Sau lễ bế mạc, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, kéo dài đến hết ngày 4/11.