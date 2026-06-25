Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích

Toàn cảnh hồ điều hòa hơn 17ha ở Hà Nội sắp vận hành

Dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 được triển khai tại phường Đại Mỗ (Hà Nội) với quy mô 17,2ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 12ha. Công trình có tổng chiều dài kè gần 1.950m, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng và được định hướng trở thành một trong những hạng mục hạ tầng thoát nước quan trọng của khu vực phía Tây Thủ đô.

Không chỉ đảm nhận chức năng thu gom và điều tiết dòng chảy, hồ điều hòa Đồng Bông 2 còn góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình - Đại Mỗ diễn ra nhanh chóng.

Được khởi công ngày 27/1, dự án giữ vai trò điều tiết nước cho toàn bộ lưu vực Mễ Trì, Đại Mỗ và Mỹ Đình. Sau gần 5 tháng triển khai, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới mục tiêu về đích vào ngày 30/6.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, đến nay các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành. Lòng hồ đã được nạo vét, hệ thống kè bờ được xây dựng đồng bộ cùng các tuyến thu gom, tiêu thoát nước và hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành.

Cùng với đó, các tuyến đường và lối đi bao quanh hồ cũng đang được hoàn thiện từng phần. Khi đưa vào sử dụng, khu vực này sẽ hình thành không gian cảnh quan đồng bộ, tạo điểm nhấn mới cho đô thị phía Tây Hà Nội.