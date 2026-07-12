Toàn cảnh cây cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ sau gần 1 năm thi công

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ dần lộ diện sau gần 1 năm
Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng, kết nối xã Phúc Thọ và xã Phúc Lộc (TP Hà Nội), được khởi công ngày 19/8/2025. Công trình có điểm đầu giao với Quốc lộ 32 tại xã Phúc Thọ, điểm cuối nối với tuyến giao thông từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc, tại ranh giới giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Đây là dự án nhóm A do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng. Để triển khai dự án, khoảng 28,98 ha đất đã được thu hồi, trong đó xã Phúc Thọ chiếm 21,29 ha và xã Phúc Lộc 7,69 ha. Đến nay, toàn bộ diện tích này đã được bàn giao cho đơn vị thi công, tạo điều kiện triển khai đồng loạt các hạng mục.
Theo ghi nhận trong những ngày đầu tháng 7/2026, trên công trường có nhiều mũi thi công hoạt động đồng thời. Do đang bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục tại hai đầu cầu, đồng thời duy trì thi công các phần việc dưới sông khi điều kiện cho phép.
Hiện các đơn vị thi công đang hoàn thiện đường công vụ, đào và đắp nền đường K95, đồng thời đẩy mạnh khoan cọc nhồi cho phần cầu chính vượt sông. Đến nay, hạng mục cọc khoan nhồi đường kính D2000 tại các trụ chính dưới sông đã hoàn thành 98/102 cọc. Đối với hệ thống cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến, đã thi công được 445/713 cọc khoan nhồi.
Song song với đó, công tác sản xuất cấu kiện cũng được triển khai. Đến nay đã đúc xong 194/868 phiến dầm. Các hạng mục kết cấu bên dưới cũng đạt nhiều kết quả, gồm 34/72 bệ trụ, 12/69 xà mũ trụ cầu cạn và đã lao lắp 6/73 nhịp dầm Super-T. Khối lượng đào đất đạt khoảng 46.500 m³ trên tổng hơn 51.500 m³, trong khi khối lượng đắp nền đạt hơn 65.300 m³.
Theo đơn vị thi công, hiện dự án đã bố trí đủ 4 mũi thi công để triển khai cọc khoan nhồi tại 4 trụ chính vượt sông Hồng. Nhà thầu Công ty VNVC E&C tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
Thời điểm thi công hiện trùng với mùa mưa lũ, mực nước sông Hồng thay đổi thường xuyên, dòng chảy lớn nên việc thi công các hạng mục dưới nước gặp không ít khó khăn. Dù vậy, sau nhiều tháng triển khai liên tục, những trụ cầu đầu tiên đã dần hiện rõ.
Bên cạnh các hạng mục dưới nước, nhiều mũi thi công khác cũng được huy động để thực hiện mặt bằng đúc dầm, mố nhô, cầu tạm và khoan cọc nhồi tại các đoạn cầu cạn.
Để hạn chế rủi ro trong mùa mưa lũ, nhà thầu đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các kịch bản ứng phó trên cơ sở số liệu lũ nhiều năm, đồng thời chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.
Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài khoảng 7,77 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với tốc độ thiết kế 80 km/h. Trong đó, đoạn tuyến kết nối từ cầu Vân Phúc đến Quốc lộ 32 dài 4,81 km, nền đường rộng 32 m với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Phần cầu Vân Phúc dài khoảng 2,97 km, gồm cầu cạn qua vùng lòng hồ Vân Cốc, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Hồng, có mặt cắt rộng 20,5 m, đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành và thông xe trong quý IV/2027. Khi đưa vào khai thác, cầu Vân Phúc sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa Hà Nội với Phú Thọ và các địa phương trong vùng Thủ đô, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.