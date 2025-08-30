'Tinh hoa đại ngàn, biển xanh hội tụ': Thanh âm cồng chiêng hòa cùng nhịp sóng

Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 tại Gia Lai.
Tối 29/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025.
Sự kiện trên thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến tham dự để thưởng thức trọn vẹn nhất những tiết mục về vùng đất, con người Gia Lai sau hợp nhất.
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai đánh trống khai mạc, mở màn chuỗi sự kiện trong Lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025.
Lễ hội gồm chuỗi hoạt động ẩm thực, vui chơi giải trí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại tỉnh Gia Lai. Đây cũng là sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn, chào mừng tỉnh Gia Lai mới hình thành từ hợp nhất tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây.
Những tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc là sự kết hợp nền văn hóa truyền thống, từ văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến nền văn hóa Chăm Pa nghìn năm lịch sử, từ tiếng khấn giữa đại ngàn đến lời hò bên sóng biển, từ kho lúa của buôn làng đến lời cầu mùa của dân chài.
Tỉnh Gia Lai mới hôm nay chính là nơi giao hòa của những nền văn hóa, những con người biết sẻ chia và biết cùng nhau vun đắp.
Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội có sự tham gia của các nghệ sỹ như: Hoa hậu Đại sứ du lịch năm 2024 Đinh Thị Hoa, ca sỹ Quang Dũng, Văn Mai Hương, Sử Duy Vương...
Người dân địa phương và du khách đi cùng gia đình đến sự kiện khai mạc lễ hội.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ với người dân, du khách về những thành tựu, giá trị của vùng đất Gia Lai hội tụ sau hợp nhất giữa miền biển Bình Định và đại ngàn Gia Lai.
“Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai: đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và khát vọng vươn lên. Đây cũng là tỉnh được ưu đãi bờ biển dài, cát trắng, nước trong xanh, hòa quyện cùng núi rừng Tây Nguyên, có đất đỏ bazan hùng vĩ và cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, cách mạng”, ông Nguyễn Tuấn Thanh chia sẻ.
Sân khấu bùng nổ với sắc màu rực rỡ và âm thanh sôi động của những ca khúc thể hiện những cảnh đẹp tiêu biểu của đất nước Việt Nam đến nét đẹp của tỉnh Gia Lai mới.
Kết thúc đêm khai mạc Lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 là màn bắn pháo hoa tầm thấp, sáng rực bờ biển Quy Nhơn khiến người dân và du khách reo hò, thích thú.