Tin xe 25/7: Lamborghini bản Samurai gây sốt, Nissan Elgrand có hẹn Đông Nam Á

(VTC News) -

Lamborghini Revuelto Impavido chỉ sản xuất 25 chiếc

Lamborghini vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Lamborghini Revuelto Impavido dành riêng cho thị trường Nhật Bản nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập Lamborghini Nhật Bản. Mẫu siêu xe hybrid sạc điện (PHEV) được sản xuất giới hạn đúng 25 chiếc và không phân phối tại bất kỳ thị trường nào khác.

Revuelto Impavido được phát triển dựa trên chương trình cá nhân hóa Ad Personam với cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo Bushido. Ngoại thất nổi bật bởi các họa tiết màu vàng mô phỏng bộ giáp Samurai, chi tiết maedate trên nắp ca-pô cùng hai sọc trang trí chạy dọc thân xe theo phong cách xe đua.

Khách hàng có thể lựa chọn bốn màu sơn ngoại thất gồm Verde Campus, Grigio Artis Lucido, Grigio Crater Matt và Rosso Pyra. Bộ mâm rèn kích thước 21 inch phía trước, 22 inch phía sau kết hợp cùm phanh màu đồng Bronzo, trong khi khoang lái sử dụng da Nero Ade, ghế thêu riêng và tấm ốp sợi carbon khắc số thứ tự "1 di 25" cho từng xe.

Hệ truyền động được giữ nguyên như Revuelto tiêu chuẩn với động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L công suất 814 mã lực, mô-men xoắn 725 Nm kết hợp ba mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.001 mã lực. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Chế độ City cho phép xe vận hành thuần điện với công suất 178 mã lực, sử dụng pin 3,8 kWh có thể sạc đầy trong 30 phút bằng bộ sạc 7 kW hoặc khoảng 6 phút khi dùng động cơ V12 làm máy phát. Giá bán của Revuelto Impavido chưa được công bố, trong khi Revuelto tiêu chuẩn có giá hơn 600.000 USD.

BYD Fest 102 Mùa 2 mở rộng hệ sinh thái xe điện

BYD Việt Nam phối hợp Grab cùng các đối tác tài chính và hạ tầng sạc tổ chức sự kiện BYD Fest 102 Mùa 2 tại TP.HCM, hướng đến xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh dành cho tài xế dịch vụ và doanh nghiệp vận tải.

Liên minh giữa BYD, Grab cùng VPBank, Shinhan Bank, Lotte Finance, Mirae Asset Finance và các đơn vị phát triển trạm sạc tập trung cung cấp giải pháp đồng bộ từ phương tiện, tài chính đến hạ tầng nhằm tối ưu chi phí vận hành trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Theo tính toán được giới thiệu tại chương trình, việc chuyển sang xe điện có thể giúp tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng sau mỗi 100.000 km vận hành so với xe động cơ đốt trong cùng mục đích khai thác.

Với doanh nghiệp sở hữu khoảng 10 xe, mức chênh lệch lợi nhuận có thể vượt 1,2 tỷ đồng. BYD đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác sạc trên toàn quốc với EV POWER, BitCharge, Eboost và Charge+, kết hợp các trụ sạc nhanh công suất lớn nhằm rút ngắn thời gian sạc và nâng cao hiệu quả khai thác xe.

Sự kiện tập trung vào hai mẫu xe BYD M6 và BYD Seal 5. BYD M6 là mẫu MPV điện 7 chỗ, còn BYD Seal 5 thuộc phân khúc sedan PHEV.

Khách hàng tham gia được hưởng gói hỗ trợ tài chính trị giá 85 triệu đồng đối với BYD M6 và 125 triệu đồng với BYD Seal 5, cùng chính sách vay tối đa 85% giá trị xe trong thời hạn đến 96 tháng, tặng bộ sạc treo tường, sạc cầm tay và nhiều ưu đãi từ hệ sinh thái sạc.

Kết thúc sự kiện, BYD Fest 102 Mùa 2 ghi nhận 353 đơn đặt xe chỉ trong một ngày và dự kiến tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9.

Nissan Elgrand 2027 được lên lịch ra mắt Đông Nam Á

Nissan Elgrand 2027 được lên kế hoạch ra mắt tại Thái Lan vào cuối năm và có khả năng mở rộng sang một số thị trường Đông Nam Á khác.

Mẫu MPV hạng sang thế hệ mới sẽ cạnh tranh với Toyota Alphard và Toyota Vellfire, đồng thời chỉ được phân phối với hệ truyền động hybrid e-Power kết hợp hệ dẫn động bốn bánh e-4ORCE.

Tại Thái Lan, xe được xếp vào nhóm xe điện do động cơ xăng chỉ đảm nhiệm vai trò phát điện, giúp hưởng mức thuế nhập khẩu thấp hơn xe hybrid thông thường.

Elgrand mới sử dụng công nghệ e-Power thế hệ thứ ba với mô-tơ điện tích hợp 5 trong 1 phía trước công suất 205 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm. Động cơ xăng tăng áp 1.5L ba xi-lanh tạo ra 140 mã lực và 228 Nm chỉ dùng để phát điện cho hệ thống.

Phía sau là mô-tơ điện 136 mã lực, mô-men xoắn 195 Nm kết hợp hệ dẫn động e-4ORCE. Nissan công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 6 lít/100 km theo chuẩn WLTP tại Nhật Bản. Xe còn được trang bị giảm xóc thích ứng, hệ thống khử tiếng ồn chủ động và tính năng Smooth Stop giúp giảm hiện tượng giật khi dừng xe.

Khoang lái được thiết kế theo phong cách phòng chờ với hai màn hình 14,3 inch, hệ thống âm thanh Bose 22 loa, hai đế sạc không dây chuẩn Qi2, ba ổ cắm điện 100 V và ghế Zero Gravity cho cả bảy vị trí.

Hai ghế thương gia hàng thứ hai tích hợp đệm đỡ chân và tựa lưng trên điều chỉnh độc lập. Xe còn có cửa trượt chỉnh điện mở hé chống nước mưa, khả năng chứa bảy vali xách tay khi đủ ba hàng ghế và hệ thống hỗ trợ lái ProPilot cấp độ 2.

Phiên bản cao cấp bổ sung tính năng tự động chuyển làn, hỗ trợ lái rảnh tay khi ùn tắc, còn gói ProPilot 2.0 là trang bị tùy chọn dành cho đường cao tốc tại Nhật Bản. Khả năng Elgrand 2027 được phân phối tại Việt Nam được đánh giá không cao.