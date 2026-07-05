Tin thế giới nổi bật trong ngày 5/7

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 5/7, dư luận quốc tế chú ý đến cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về giải pháp cho xung đột Ukraine; Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa của Kiev; cháy rừng bùng phát tại các hòn đảo du lịch nổi tiếng của Hy Lạp; Iran hé lộ chính sách phí đặc biệt đối với các quốc gia thân thiện tại eo biển Hormuz; Pháp bắt giữ người đàn ông liều lĩnh leo tháp Eiffel để treo cờ Mỹ.

Điện đàm với Tổng thống Nga, ông Trump đề nghị giúp tìm giải pháp về Ukraine

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho chiến sự tại Ukraine. Thông tin được Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov công bố sáng 5/7.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Ushakov cho biết lời đề nghị được đưa ra trong bối cảnh ông Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.

“Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sẵn sàng làm việc nhằm nhanh chóng chấm dứt giao tranh và tìm ra các giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng”, ông Ushakov nói, đồng thời nhấn mạnh Moskva mong muốn một giải pháp chính trị và ngoại giao phù hợp với các lợi ích cốt lõi của Nga.

Theo Nga, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình và có thể sớm quay lại Moskva.

Ở diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ẩy lùi một cuộc tấn công tầm xa kết hợp bằng UAV và tên lửa của Ukraine. Moskva cho biết hệ thống phòng không nước này bắn hạ hơn 500 mục tiêu trên không, phá hủy 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo cùng ít nhất 9 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.

Nga cũng khẳng định lực lượng của họ đang tiếp tục kiểm soát thành phố chiến lược Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine, dù Kiev bác bỏ thông tin này và tuyên bố vẫn giữ vững quyền kiểm soát khu vực.

Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp

Giới chức Hy Lạp ngày 4/7 cho biết nhiều vụ cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch nổi tiếng Rhodes và Corfu, buộc lực lượng chức năng triển khai các chiến dịch chữa cháy quy mô lớn trên bộ và trên không.

Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp.

Tại Rhodes, 25 lính cứu hỏa, 8 xe chuyên dụng cùng một trực thăng chữa cháy được điều động để khống chế ngọn lửa. Các đội tình nguyện và lực lượng bảo vệ dân sự cũng tham gia hỗ trợ nhằm ngăn đám cháy lan rộng.

Trong khi đó, tại Corfu, 24 lính cứu hỏa, một đội cứu hộ mặt đất, các tình nguyện viên, 6 xe chữa cháy cùng hai máy bay và một trực thăng được huy động tới khu vực xảy ra hỏa hoạn gần khu dân cư.

Nhà chức trách Hy Lạp cho biết bốn người bị bắt giữ liên quan đến ba vụ cháy riêng biệt do bất cẩn gây ra. Từ đầu năm đến nay, nước này xử phạt 513 vụ cháy rừng, thu tổng cộng 620.000 euro tiền phạt và bắt giữ 155 người.

Cơ quan cứu hỏa cảnh báo sự bất cẩn của con người vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cháy rừng và kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng cháy trong mùa hè.

Iran hé lộ chính sách phí đặc biệt tại eo biển Hormuz

Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho biết Tehran sẽ áp dụng các khoản phí dịch vụ mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cam kết dành sự đối xử đặc biệt cho các quốc gia thân thiện.

Iran tuyên bố áp phí đặc biệt ở eo biển Hormuz cho các quốc gia thân thiện.

Theo ông Fazli, các khoản phí này không phải phí quá cảnh mà nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, giám sát tàu thuyền và xử lý những tác động môi trường phát sinh từ lưu lượng vận tải lớn qua tuyến đường chiến lược này.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét đối xử đặc biệt với các quốc gia thân thiện với Iran và sát cánh cùng chúng tôi trong thời kỳ khó khăn”, ông nói tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh.

Khoảng hai phần ba lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, Iran đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tuyến hàng hải quan trọng này, song các cuộc đàm phán về một cơ chế lâu dài vẫn đang tiếp diễn.

Pháp bắt giữ người đàn ông leo tháp Eiffel để treo cờ Mỹ

Một sự cố hy hữu xảy ra chiều 4/7 tại Paris khi một người đàn ông bất ngờ leo lên tháp Eiffel và treo cờ Mỹ đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập.

Theo lực lượng chức năng Pháp, sự việc được phát hiện vào khoảng 15h45; nhiều nhân chứng nhìn thấy người đàn ông này bám dọc cấu trúc thép giữa tầng hai và tầng ba của công trình.

Ngay sau khi anh ta lên tới tầng ba, lực lượng an ninh đã tiếp cận và bắt giữ. Nhà chức trách đồng thời sơ tán khu vực chân tháp cùng các tầng liên quan để bảo đảm an toàn cho du khách.

Hiện nghi phạm bị tạm giam với cáo buộc “gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác”. Cảnh sát cho biết người này chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào về động cơ thực hiện hành động liều lĩnh nói trên, dù sự việc diễn ra đúng vào cột mốc lịch sử đặc biệt của nước Mỹ.