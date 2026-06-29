Tin thế giới nổi bật trong ngày 29/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 29/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ và Iran nhất trí ngừng mọi hoạt động quân sự và nối lại đàm phán tại Qatar; giao tranh tiếp tục nổ ra ở miền Nam Lebanon bất chấp thỏa thuận an ninh mới; Venezuela giải cứu thêm 33 nạn nhân sau thảm họa động đất khiến hơn 1.400 người thiệt mạng; Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận Nga đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu do các đòn tập kích của Ukraine; cùng những nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ tại quốc gia Nam Mỹ.

Mỹ - Iran nối lại đàm phán tại Qatar

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm dừng toàn bộ các hoạt động quân sự trực tiếp, đồng thời lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 30/6 nhằm giải quyết các bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz.

Các quan chức Mỹ, Pakistan và Qatar tham dự cuộc gặp tại Thụy Sĩ. (Ảnh: AP)

Theo Axios, hai bên thống nhất xuống thang căng thẳng sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 11 ngày đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi các vụ tập kích mới và những tuyên bố cứng rắn từ cả Washington lẫn Tehran.

Nguồn tin Mỹ cho biết tàu thuyền hiện có thể tiếp tục lưu thông qua eo biển Hormuz trong khi các cuộc thảo luận kỹ thuật vẫn được tiến hành. Theo bản ghi nhớ đã ký trước đó, Iran cam kết bảo đảm an toàn hàng hải, đổi lại Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng biển của nước này.

Cuộc gặp tại Doha dự kiến tập trung vào an ninh hàng hải, thay vì chương trình hạt nhân như kế hoạch ban đầu. Hai bên cũng đang thúc đẩy việc thiết lập đường dây nóng giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm phối hợp kiểm soát giao thông trên tuyến hàng hải chiến lược.

Giao tranh tiếp diễn tại miền Nam Lebanon

Quân đội Israel ngày 28/6 xác nhận một binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc đụng độ với các tay súng Hezbollah tại khu vực Deir Seryan, miền Nam Lebanon.

Binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Israel - Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi Israel và Lebanon ký kết một thỏa thuận an ninh mới nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng qua. Một binh sĩ Israel khác bị thương nhẹ trong giao tranh.

Truyền thông Lebanon cũng ghi nhận các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các khu vực Deir Seryan, Taybeh và thành phố Nabatieh. Những diễn biến mới cho thấy các lệnh ngừng bắn và thỏa thuận an ninh hiện vẫn chưa đủ để ngăn chặn các cuộc đụng độ gần như diễn ra hàng ngày dọc biên giới hai nước.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục khẳng định quân đội Israel sẽ duy trì sự hiện diện tại "vùng an ninh" sâu khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Lebanon cho đến khi Hezbollah cùng các nhóm vũ trang khác bị giải giáp hoàn toàn.

Venezuela cứu thêm 33 nạn nhân sau động đất

Chính phủ Venezuela cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm 33 người sống sót trong cuối tuần qua, nâng hy vọng tìm kiếm thêm các nạn nhân sau thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ.

Một tòa nhà bị sập sau trận động đất tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, số người thiệt mạng hiện đã tăng lên 1.450 người, trong khi hàng nghìn người khác vẫn mất tích. Theo các tổ chức dân sự địa phương, gần 50.000 người chưa xác định được tung tích sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại bang ven biển La Guaira.

Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do hàng trăm dư chấn tiếp tục xảy ra, gây nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm và làm hư hại thêm nhiều công trình. Nhà chức trách Venezuela đã siết chặt việc kiểm soát ra vào khu vực thảm họa nhằm ưu tiên cho các phương tiện cứu nạn.

Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia trên thế giới đã cử đội cứu hộ, nhân viên y tế và viện trợ nhân đạo tới hỗ trợ Venezuela trong những ngày qua.

Ông Putin thừa nhận Nga thiếu nhiên liệu

Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên thừa nhận Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại một số khu vực sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn tại Điện Kremlin ngày 28/6. (Ảnh: AP)

Ông Putin cho biết các cuộc tập kích đã gây ra "những khó khăn rõ ràng", song nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt hiện chưa đến mức nghiêm trọng. Theo nhà lãnh đạo Nga, nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là tăng cường hệ thống phòng không và nhanh chóng khôi phục hoạt động của các cơ sở năng lượng bị hư hại.

Người đứng đầu Điện Kremlin cáo buộc Ukraine đang tìm cách tấn công hạ tầng dân sự nhằm gây chia rẽ trong xã hội Nga, đồng thời chỉ trích phương Tây tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Moskva.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hậu cần của Nga là một phần trong chiến lược làm suy yếu năng lực tiến hành chiến sự của Moskva.