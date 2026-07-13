Tin thế giới nổi bật trong ngày 13/7: 10.000 người chết trong nắng nóng châu Âu

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 13/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm vụ cháy quán bar tại thủ đô Bangkok khiến ít nhất 27 người thiệt mạng; Mỹ tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào Iran sau căng thẳng tại eo biển Hormuz; châu Âu ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng 6; trong khi Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm một thủy thủ hải quân mất tích được cho là đã trôi dạt qua biên giới trên biển.

Cháy quán bar ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó 22 người nguy kịch, sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào đêm 12/7.

Theo giới chức Thái Lan, đám cháy bùng phát lúc 23h57 và khói dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ quán bar. Nhiều khách chạy về phía khu vực nhà vệ sinh để tìm đường thoát nhưng không kịp thoát thân.

Lực lượng cứu hỏa cho biết ngọn lửa không quá lớn song lượng khói dày đặc khiến phần lớn nạn nhân tử vong do ngạt khói. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc và tiếp tục xác định danh tính các nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy.

Mỹ tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào Iran

Rạng sáng 13/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo phát động đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đợt tấn công thứ hai chỉ trong vòng 24 giờ.

Theo phía Mỹ, chiến dịch nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận nhiều khu vực ven biển phía Nam như Bandar Abbas, Jask, Sirik và đảo Qeshm xuất hiện các vụ nổ, song chưa công bố thiệt hại.

Đợt tập kích mới diễn ra sau cuộc không kích quy mô lớn trước đó nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, khiến căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng cực đoan

Theo dữ liệu của mạng lưới giám sát tử vong EuroMOMO, các quốc gia châu Âu ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong tuần từ 22-28/6, thời điểm khu vực Tây Âu trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.

Trong số này, hơn 9.000 trường hợp là người từ 65 tuổi trở lên. Các chuyên gia nhận định rất khó tìm thấy nguyên nhân nào khác ngoài nắng nóng cực đoan có thể lý giải mức tử vong tăng mạnh trong giai đoạn này.

Đợt nắng nóng đã gây gián đoạn nguồn cung điện, buộc nhiều trường học phải đóng cửa và thiết lập các kỷ lục nhiệt độ mới tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh cùng nhiều quốc gia châu Âu khác.

(Ảnh minh hoạ)

Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ mất tích

Hàn Quốc ngày 12/7 đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm và đưa về một thủy thủ hải quân mất tích, được cho là đã trôi dạt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL) trên vùng biển phía Đông.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, thủy thủ này mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên tàu tuần tra gần khu vực biên giới trên biển. Seoul cho biết đã chuyển đề nghị hợp tác tới Bình Nhưỡng thông qua truyền thông do các kênh liên lạc trực tiếp giữa hai bên hiện chưa hoạt động.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Lee Jae Myung tiếp tục theo đuổi chính sách giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên. Đến nay, phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với đề nghị này.