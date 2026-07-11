Tin tặc giả mạo LĐBĐ Argentina, bịa thuyết âm mưu bôi nhọ FIFA

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng liên quan đến nhóm tin tặc được cho là đến từ Ai Cập. Nhóm này bị cáo buộc xâm nhập tài khoản liên kết với AFA, sau đó gửi email giả mạo có nội dung công kích đội tuyển Argentina và trọng tài François Letexier.

Theo tờ Telegraph (Anh), nhóm tin tặc đã giả mạo email của AFA và phát tán hàng loạt thông điệp, trong đó khẳng định các quyết định thiếu minh bạch của trọng tài đã giúp Argentina giành chiến thắng. Nội dung giả mạo chủ yếu nhắm đến François Letexier, trọng tài người Pháp.

Liên đoàn bóng đá Argentina bị giả mạo thông tin.

Tại vòng 1/8 FIFA World Cup 2026, Ai Cập thua ngược 2-3 trước Argentina dù dẫn trước hai bàn. Ban huấn luyện và các cầu thủ bức xúc, cho rằng FIFA đã ưu ái Lionel Messi

Huán luyện viên Hossam Hassan nhắc đến tình huống dẫn tới bàn thắng quyết định của Argentina. Ông cho rằng Julian Alvarez phạm lỗi với Mohamed Salah trong vòng cấm, nhưng VAR đánh giá va chạm không đủ nghiêm trọng. Chính từ pha lấy bóng này, Argentina phản công và ghi bàn 3-2. Ngoài ra, tình huống Mostafa Ziko không được công nhận bàn thắng cũng gây tranh cãi.

Sau đó, một email được gửi từ tài khoản liên kết với AFA tới các nhà báo có nội dung: “Argentina không thắng và chiến thắng của đội tuyển là kết quả của 'các quyết định trọng tài sai trái'”.

Theo La Calle của Uruguay, email này còn ca ngợi màn trình diễn của đội tuyển Ai Cập. Tờ báo cho biết nhóm tin tặc đã xâm nhập một phần cơ sở dữ liệu của AFA, qua đó thu thập địa chỉ email, mật khẩu và địa chỉ IP.

AFA phủ nhận tính xác thực của những email trên. Trong tuyên bố chính thức, cơ quan quản lý bóng đá Argentina cho biết: “Chúng tôi muốn thông báo với quý vị rằng chúng tôi đã phát hiện việc gửi email khả nghi từ một trong các tài khoản của tổ chức mà không được tạo ra hoặc ủy quyền bởi AFA.

Trước tình hình này, và trong khi chúng tôi tiến hành xác minh, đề nghị người hâm mộ bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào nhận được gần đây từ tài khoản AFA có nội dung bất thường, đặc biệt nếu tin nhắn đó chứa liên kết, tệp đính kèm hoặc yêu cầu thông tin cá nhân. Có khả năng tài khoản của chúng tôi đã bị truy cập trái phép, vì vậy chúng tôi đang nỗ lực làm rõ chuyện gì đã xảy ra và thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết”.