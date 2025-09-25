Tin bão số 9 Ragasa mới nhất: Giật cấp 11, cách Quảng Ninh 120km

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Lúc 6h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 16h cùng ngày, bão số 9 Ragasa trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 4h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-4m, biển động rất mạnh.

Tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do bão.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ gần sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Tại Hà Nội, hiện nay, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực xã Kim Anh, xã Trung Giã, xã Thư Lâm, xã Đa Phúc. Mây đối lưu sẽ tiếp tục di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành.

Trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa dông cho các phường/xã trên, sau đó lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Ngoài ra, từ 25/9 đến 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có thể lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.