Thủ tướng: Xây dựng Thanh Hoá là tỉnh kiểu mẫu của cả nước

Nội dung này được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 15/10. Tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững, là một trong những động lực tăng trưởng của cả nước; là nơi “Hội tụ tinh hoa - Khởi nguồn sáng tạo - Kiến tạo phát triển - Bừng sáng tương lai - Hiện thực hóa khát vọng - Nhân dân ấm no hạnh phúc”.

Để Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của cả nước, đặc biệt là xây dựng Thanh Hóa thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: BTC)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và vận dụng linh hoạt, sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tập trung vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả; quyết liệt chuyển đổi trạng thái từ chủ yếu giải quyết thủ tục hành chính sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Bố trí cán bộ theo hướng “lựa chọn đúng người, giao đúng việc, phát huy sở trường, nâng cao năng lực, tận tâm cống hiến và biết hy sinh”.

Thanh Hóa cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn chặn “từ sớm, từ xa” sai phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “không để có vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng”.

Để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tập trung vào 5 đột phá: Tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu với phương châm “nội lực là cơ bản và quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá”; Đột phá phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực “tứ sơn”; Đột phá phát triển hạ tầng đồng bộ; Đột phá về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt để khơi dậy nguồn lực từ tư duy, động lực từ sự đổi mới và sức mạnh từ Nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục đào tạo và y tế; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày một tốt hơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Để giữ vững an ninh - quốc phòng và nâng tầm công tác đối ngoại, Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Tỉnh Thanh Hóa cần chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm “3 không”: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở; không để hình thành điểm nóng; Đồng thời, chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển với nước bạn Lào.

Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng. Do đó, Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người thật sự tiêu biểu để xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới là một tập thể thống nhất ý chí, gương mẫu đi đầu trong đoàn kết, trong đổi mới sáng tạo và hành động hiệu quả.