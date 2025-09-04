Thủ tướng quyết định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp phép bay với UAV

(VTC News) -

Ngày 4/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1896 của Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng năm 2025.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp phép bay đối với tàu bay không người lái.

Với thủ tục cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, Thủ tướng phê duyệt cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 7 ngày xuống 5 ngày để giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với thực hiện thủ tục theo phương thức thủ công, Thủ tướng bổ sung thêm cách thức nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục này.

Bên cạnh đó, bãi bỏ thủ tục sửa đổi phép bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Lý do bãi bỏ là do thay đổi người điều khiển phương tiện, địa điểm bay nên phải cấp lại, cấp mới phép bay.

Thủ tướng cũng phê duyệt phương án giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

Cụ thể, giảm thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp từ 20 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Trường hợp cấp lại thì giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với hình thức nộp trực tuyến khi làm thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp chỉ yêu cầu đính kèm file ảnh 3x4 vì Nghị định số 181/2024 của Chính phủ đã quy định hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, việc yêu cầu nộp 02 ảnh 3x4 đối với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến là không cần thiết.

Đồng thời, Thủ tướng quyết định nâng thời hạn của giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp từ 2 năm lên 3 năm. Việc tăng thời hạn của giấy chứng nhận giúp làm giảm chi phí, thời gian tổ chức huấn luyện cho tổ chức, doanh nghiệp.

Bỏ một số điều kiện kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh Thủ tướng đã phê duyệt bỏ một số điều kiện kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Theo đó, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm:

Có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng tại thời điểm đề nghị tham gia đầu tư nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Có quy trình, công nghệ, thiết bị, phương tiện để nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; có trang thiết bị đo lường để kiểm tra, giám sát các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.

Khu vực sản xuất, khu vực phụ trợ, khu vực thử nghiệm, kho, khu cất giữ, bảo quản trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được bố trí riêng biệt và thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Có ít nhất 50 lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, gồm:

Có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng tại thời điểm đề nghị tham gia đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Phòng thí nghiệm, thử nghiệm được bố trí riêng biệt và có năng lực thiết bị, công nghệ, phương tiện, trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu công nghệ.

Có ít nhất 50 lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh.